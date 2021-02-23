مجید اخشابی «مهندس جان» را به مهندسان تقدیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تک آهنگ و نماهنگ «مهندس جان» با ترانه محمد مبارکی عنوان یکی از تازه‌ترین آثار منتشر شده از سوی مجید اخشابی خواننده شناخته شده موسیقی کشورمان است که به مناسبت روز مهندس پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

این خواننده در یادداشتی به مناسبت انتشار تک آهنگ جدید خود که از هم اکنون در سامانه‌های معتبر دانلود آثار موسیقایی منتشر شده، آورده است:

«هوالعلیم / همیشه مترصد بودم دینم را به جامعه مهندسی که بسیار از آن بهره برده‌ام با تقدیم یک اثر موسیقی ادا کنم و امروز مصادف با آخرین روز مهندسِ قرن بسیار خوشحالم که بالاخره مفتخر به تهیه و تقدیم این اثر شدم.

مهندس جان را که در آن عشق به زبان مهندسی شادمانه روایت و بیان شده است اهدا می‌کنم به شما مهندسین فرهیخته‌ای که با تفکر خلاق، ذهن پویا و خرد چاره‌اندیشِ خود موجب شده‌اید در دنیایی ایمن‌تر، دلخواه‌تر و مطیع تر زندگی کنیم.

خوشحالم از اینکه مهندس عمرانم و می‌توانم از همجواری و هم‌صحبتی و همفکری شما مهندسین نازنین همچنان دانش و تجربه بیاموزم.

از بزرگ معمار و مهندس عالم هستی می‌خواهم بهترین‌ها را در زندگی زیبایتان بسازد. برادر کوچکتان: مهندس مجید اخشابی»

در این اثر موسیقایی که مجوز خود را با عنوان «ریاضی» از دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده محمد مبارکی شاعر، رضا آبزین ملودی، احسان احمدی تنظیم – میکس و مسترینگ، سعید سروش و زینت حرفی پور انیماتور و کارگردان عوامل اجرایی را تشکیل می‌دهند.