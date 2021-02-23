حضور ۲۶۲ تیم در نهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عباسی از حضور ۲۶۲ تیم در نهمین دوره مسابقات ملی مناظره خبر داد و گفت: ۶ درصد دانشجویان شرکتکننده در این دوره از دانشجویان مقطع کاردانی، ۷۴ درصد از مقطع کارشناسی، ۱۱ درصد از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و ۹ درصد شرکتکنندگان دانشجوی دکتری هستند.
وی همچنین ۳۷ درصد شرکتکنندگان دانشجویان زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بودهاند، ۱۳ درصد زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۱۰ درصد دانشجوی دانشگاه پیامنور و فرهنگیان و ۸ درصد از شرکتکنندگان دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی بودهاند.
سرپرست سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی با اشاره به برگزاری ۵۲۱ مناظره در این دوره مسابقات گفت: استانهای البرز، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، قزوین و زنجان بیشترین تعداد شرکت کننده را داشتند.
عباسی با بیان اینکه در این دوره از مسابقات مناظره دانشجویان، همانند دورههای گذشته از همکاری اعضای هیئت علمی دانشگاهها بهرهمند بودهایم و تعداد ۱۵۰ عضو هیئت علمی داوری مسابقات را عهدهدارند، گفت: در این دوره مانند دورههای پیشین، سعی شده گزارهها، شیوه تدوین آنها و استانداردهای مربوطه رعایت شود.
وی ادامه داد: تعدادی از گزارهها از میان گزارههای مسابقات بینالمللی مناظره دانشجویان جهان انتخاب شده است.
وی با اشاره به شرکت کشورهای اطراف ما که سطح ضعیفتری از ایران دارند، در مسابقات بین المللی مناظره گفت: در کنار این مسابقات، بنا داریم دومین دوره مسابقات مناظره دانشجویی به زبان انگلیسی را برگزار کنیم و در نهایت یک تیم برگزیده برای راهیابی به این مسابقات در سطح بینالمللی اعزام شود.
وی ادامه داد: در مرحله کشوری این دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران، ۳۲ تیم در دو مقطع مجزا به مناظره میپردازند و نهایتاً ۱۶ تیم به مرحله نهایی راه پیدا میکنند. مرحله منطقهای این دوره مسابقات مناظره به دلیل برگزاری مجازی مسابقات، حذف شد و دبیرخانه مرکزی این مرحله را در قالب مرحله کشوری برگزار میکند. پایان اسفندماه، نشان خواجهنصیرالدین طوسی به قهرمان این دوره از مسابقات اهدا خواهد شد.
در ادامه این نشست، گروههای راهیافته به مرحله کشوری نهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی، به معرفی تیم خود پرداختند.
نشست خبری تشریح برنامههای نهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران که از سوی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی امروز سهشنبه پنجم اسفندماه با حضور عیسی علیزاده، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی و مهدی عباسی، سرپرست سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی برگزار شد.
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