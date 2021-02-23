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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۶:۳۳

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به مهر خبر داد؛

آغاز عملیات فرهنگی و اجتماعی نهضت انتظار در خراسان رضوی

آغاز عملیات فرهنگی و اجتماعی نهضت انتظار در خراسان رضوی

مشهد - مدیرکل تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی از آغاز عملیات فرهنگی اجتماعی نهضت انتظار در سطح استان خراسان رضوی خبر داد.

حجت‌الاسلام هادی صاحبقرانی گلستانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز عملیات فرهنگی اجتماعی نهضت انتظار در سطح استان خراسان رضوی خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این عملیات گفت: فعالیت‌های متنوع فرهنگی و خدمت رسانی توسط گروه‌ها و تشکل‌های مردمی و جهادی طی این عملیات انجام خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی اظهار کرد: این فعالیت‌ها از ولادت با سعادت امیرالمومنین (ع) تا نیمه شعبان و ولادت امام زمان (عج) ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این عملیات با همکاری تمامی نهادهای فرهنگی فعال در سطح استان از جمله جبهه فرهنگی انقلاب، بسیج سازندگی و … انجام می‌گیرد.

حجت الاسلام صاحبقرانی هدف این عملیات فرهنگی را ایجاد حرکت‌های هدفمند مردمی عنوان کرد و گفت: مجری اصلی این حرکت خود مردم از جمله تشکل‌های مردمی، هیأت‌ها، کانون‌ها و گروه‌های جهادی هستند.

کد مطلب 5154691

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