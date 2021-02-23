به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حمید قاسمی ده‌چشمه، قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، گفت: طرح تبدیل خودروهای مسافربر شخصی به دوگانه‌سوز سی‌ان‌جی با اولویت ماشین‌های پرمصرف و اعطای یارانه دولتی از این هفته اجرایی شده است.

این مقام مسئول اظهار کرد: این طرح در ادامه طرح ملی و مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر تبدیل خودروهای عمومی به دوگانه‌سوز بنزین - سی ان جی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اولویت با ماشین‌های مسافربر شخصی پرمصرف است، افزود: فهرست اسامی این خودروها از جانب وزارت کشور به وزارت نفت اعلام شده است که می‌توانند از یارانه دولتی این طرح (حدود ۷۵ درصد هزینه تبدیل) استفاده کنند.

قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: برای خودروهای شامل طرح، پیامک واجد شرایط بودن استفاده از این طرح ارسال خواهد شد و مالکان می‌توانند تنها با مراجعه به سایت gcr.niopdc.ir اقدام به ثبت‌نام و نوبت‌گیری در کارگاه‌های تبدیل کنند.

قاسمی ده‌چشمه با اشاره به اینکه از خرداد ماه و ابتدای طرح تاکنون حدود بیش از ۲۲۰ هزار خودرو در این سایت ثبت‌نام کرده‌اند که حدود ۱۱۰ هزار خودرو واجد شرایط استفاده از تسهیلات طرح بوده‌اند، افزود: مالکان خودروها هرچه سریع‌تر برای ثبت‌نام در این سایت به آن مراجعه و نوبت دریافت کنند.

وی با تأکید بر آمادگی ۲۶۱ کارگاه مجاز تأکید کرد: این امکان وجود دارد تا در صورت نیاز تعداد کارگاه‌ها نیز افزایش یابد، اما ظرفیت کافی برای تبدیل خودروهای ثبت‌نامی در کشور وجود دارد.

قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: تاکسی‌های اینترنتی و مسافربرهای بین‌شهری و روستایی از طریق فهرستی که ازسوی وزارت کشور به وزارت نفت ارائه شده، تبدیل خواهند شد و احتمال دارد سال آینده این فرصت برای دیگر مسافربرهای شخصی نیز بر اساس اولویت پرمصرف بودن فراهم شود.

قاسمی همچنین با تأکید بر آمادگی زیرساخت‌ها در این سامانه برای دریافت اطلاعات خالص و سرعت گرفتن کار ثبت‌نام، گفت: پیمانکاران طرح نیز هم‌زمان به اطلاعات پنل این سامانه دسترسی دارند و می‌توانند برای کارگاه‌ها و تأمین کالا و مباحث مالی برنامه‌ریزی کنند.

وی تأکید کرد: هم‌اکنون به‌طور میانگین روزانه ۲۳ میلیون مترمکعب سی‌ان‌جی در کشور توزیع می‌شود که با توجه به زیرساخت‌های موجود امکان افزایش این رقم تا روزانه ۴۰ میلیون مترمکعب نیز وجود دارد.