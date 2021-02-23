۲ روستای شهرستان بافت قرنطینه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید زند اقطاعی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه مقابله با کرونا با اشاره به موج چهارم کرونا در کشور اظهار داشت: اکنون شرایط بافت زرد است و اما نگرانی عمده این‌که شرایط بافت تغییر کند؛ اگر شرایط تغییر کند مردم به‌ویژه اصناف ضررمی کنند و نیاز است برای حفظ وضعیت موجود همه کمک کنند.

وی با تأکید بر خود مراقبتی و رعایت پروتکل‌ها توسط مردم گفت: در دو روستای «جمال آباد» و «هنگوییه» شهرستان بافت کلونی کرونا را شاهد هستیم که ما مجبور شده‌ایم و این روستاها محدودیت ایجاد شده است. باید اهالی روستا در این زمینه کمک کنند اما متأسفانه برخی از اهالی برای تست دادن مقاومت می‌کنند که باید فرهنگ‌سازی شود.

زند اقطاعی بیان کرد: نقطه آسیب‌پذیر در شهرستان تجمعات خانوادگی است؛ طرح ویژه برای کنترل بازار در مقابل کرونا در شهرها و روستاها داریم که تا ۱۵ فروردین ادامه دارد.

رئیس شبکه بهداشت شهرستان بافت در جلسه کارگروه مقابله با کرونا اظهار داشت: یک پکیج پیشنهادی از طرف شبکه بهداشت و فرمانداری بافت به ستاد کرونا استان داده‌شده است مبنی بر اینکه تمامی افرادی که از شهرهای و استان‌های مجاور در تعطیلات عید و قبل از عید به سمت بافت می‌آیند، ملزم با انجام تست کرونا باشند. در صورت که پکیج پیشنهادی در ستاد استانی مصوب شود از هفته آینده اجرای خواهد شد.

احسان سلطانی نژاد با بیان اینکه تا دو روز آینده شماره‌ای اختصاصی برای تماس مردم درباره کرونا در شهرستان ایجاد می‌شود گفت: علت انتقال در روستاها عمدتاً مهمانی‌های خانوادگی است فعلاً در دو روستا شهرستان بافت کلونی کرونا تشکیل‌شده است که این دو روستا قرنطینه هستند و در آن روستا رفت‌وآمد نمی‌شود.

وی گفت: اهالی این روستاها توسط گروه حمایتی در طرح شهید سلیمانی روزانه ویزیت می‌شوند و خوراک عمده‌شان توسط نیم‌های حمایتی داده می‌شود.