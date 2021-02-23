به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جام حذفی عصر امروز وارد مرحله سوم خود شد و در این چارچوب آوالان کامیاران به مصاف تیم میلاد مهر تهران رفت.

آوالانی‌ها که چند روز قبل شاگردان فرشاد پیوس در تیم ویستا توربین تهران را شکست داده بودند با روحیه بالا به مصاف دیگر نماینده تهران رفتند.

شاگردان فریدون فاتحی با ترکیب مهدی باشی، بلال وکیلی، فرشاد جلیلوند، مسلم فریدی، سهند اسدی، سجاد برخورداری، پوریا خضری، فرزاد ایزد، حامد رضایی، بابک فرامرزی و کیوان مارابی به میدان آمدند و بازی با سوت علی اصغر افروزه آغاز شد.

آوالان از همان ابتدا رو به بازی مالکانه آورد و اجازه خودنمایی را به رقیب نداد تا با گلزنی سجاد برخورداری در دهمین دقیقه بازی برتری خود را به حریف دیکته کند.

پایتخت نشینان که از گل خورده بسیار غافلگیر شده بودند رو به جبران آوردند اما اسیر تاکتیک پذیری بالای خط دفاعی تیم آوالان شدند و نتوانستند دروازه میهمان را باز کنند تا بازی در نیمه نخست با همان نتیجه یک بر صفر به سود آوالان به پایان برسد.

در نیمه دوم نیز بازی به شکل پایاپایی در جریان بود و گاه میزبان جلو می‌کشید و برای به ثمر رساندن گل تساوی فشار می‌آورد و گاه این بازیکنان کردستان بودند که روی ضد حملات خطر آفرین می‌شدند.

در ادامه این رقابت، کیوان مارابی ماشین گلزنی این روزهای آوالان، در دقیقه ۸۳ بازی تیر خلاص را به پیکره نیمه جان میلاد مهر شلیک کرد و اختلاف را به دو گل رساند.

این بازی با نتیجه‌ی دو بر صفر به سود نماینده کردستان به پایان رسید و تیم آوالان کامیاران با این پیروزی مقتدرانه راهی مرحله چهارم جام حذفی شد تا به انتظار نتایج سایر بازی‌ها و قرعه کشی این مرحله بنشیند.