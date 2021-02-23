توسعه روابط ایران و تاجیکستان؛ محور گفتگوی رحمان و رحمانی فضلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران عصر امروز با رئیس جمهور تاجیکستان «امامعلی رحمان» دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار، مقامات دو کشور ایران و تاجیکستان به بررسی مناسبات و روابط دوجانبه تاجیکستان و ایران، به خصوص وضعیت و چشم انداز همکاری‌های دو کشور در حوزه امنیتی پرداختند.

در همین راستا تاکید شد: تا به امروز میان دو کشور ایران و تاجیکستان، بیش از ۱۶۰ سند همکاری دوجانبه، از جمله یادداشت تفاهم در زمینه اصول و چارچوب همکاری دوجانبه در حوزه امنیت به امضا رسیده است که زمینه حقوقی مناسبات دو طرف را تشکیل می‌دهند.

رئیس جمهوری تاجیکستان در این دیدار بر اجرای همه جانبه سند همکاری‌های امنیتی به امضا رسیده که در جهت تقویت همکاری‌های بین مقامات کشور دو کشور زمینه مساعد را فراهم آورده است، و اجرای فعالانه مفاد این سند تاکید کرد.

همچنین دو طرف درخصوص مسائلی مانند تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیک، تهدیدات عصر حاضر به امنیت جهانی و منطقه‌ای تبادل نظر کردند.

دو طرف درخصوص پاندمی کرونا و آثار آن در بروز بحران شدید اقتصادی و مالی جهانی که بدون شک وضعیت کنونی و آینده کشورهای منطقه را به طور جدی تهدید می‌کند، نیز به بحث و تبادل نظر پرداختند و نسبت اقدامات عملی دولتهای دو کشور جهت مبارزه با این پاندمی جهانی تبادل نظر کردند.

در جریان این دیدار، مقامات دو کشور، سایر مسائل جاری بین المللی و منطقه‌ای را نیز مورد بررسی قرار دادند.