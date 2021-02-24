کمک ۵۰ میلیون تومان برای احیای تیم فوتبال سوهان محمد

قدرت الله باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به کناره‌گیری تیم‌های فوتبال سوهان محمد سیما از رقابت‌های دسته سوم و امید باشگاه‌های کشور در رشته فوتبال کشور، گفت: در روز گذشته جلسه فوری هیأت فوتبال با اداره ورزش و جوانان برگزار شده است و مقرر شد مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال جهت حمایت از این تیم در دو مرحله واریز شود.

سرپرست هیئت فوتبال قم با بیان اینکه ظرفیت‌های بسیار بالایی برای حضور فوتبالیست‌ها و استعدادهای قمی در فوتبال کشور وجود دارد، افزود: اعلام کناره‌گیری تیم سوهان محمد از رقابت‌های امید و بزرگسالان باعث تأسف است که مسئولان این تیم چنین تصمیمی را گرفتند.

وی با تاکید بر اینکه نماینده قم در لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور شانس صعود به لیگ دسته دوم را دارد و امیدهای این باشگاه نیز جایگاه بسیار خوبی دارند، ادامه داد: باید بتوانیم هر طور شده از دو تیم باشگاه سوهان محمد حمایت کنیم تا با قدرت مسابقات فصل را ادامه دهند.

گفتنی است تیم بزرگسالان سوهان محمد قم با انجام ۷ بازی خود موفق به کسب چهار برد و سه باخت شده است و با هشت گل زده، ۹ گل خورده و ۱۲ امتیاز در رده پنجم جدول رده‌بندی گروه دوم مرحله مقدماتی فصل جاری لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور قرار دارد.

تیم ستارگان مردان پاشا البرز با ۱۶ امتیاز، شهید اورکی اسلامشهر و سردار جنگل صومعه سرا با ۱۴ امتیاز و شهروند رامسر با ۱۳ امتیاز بالاتر از نماینده قم در رده اول تا چهارم جدول رده بندی قرار دارند.