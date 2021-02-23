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۶ اسفند ۱۳۹۹، ۳:۰۱

رئیس دانشگاه لرستان:

پژوهشکده سنگ لرستان ایجاد نشد

پژوهشکده سنگ لرستان ایجاد نشد

خرم‌آباد- رئیس دانشگاه لرستان با بیان اینکه پژوهشکده سنگ هنوز ایجاد نشده است، گفت: پژوهشکده زنبور عسل هم نیازمند اعتبار است.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عزیزی در نشست مجازی با خبرنگاران با اشاره به پژوهشکده سنگ دانشگاه لرستان که مصوبه سفر هیئت دولت بوده است اظهار داشت: سیاست‌های وزارت علوم در راستای توسعه پژوهشکده و مراکز آموزش عالی، بر مبنای یک سری شاخص‌ها است.

وی عنوان کرد: پژوهشکده سنگ دانشگاه لرستان هم مصوبه مقدماتی داشته است.

پژوهشکده سنگ ایجاد نشد

رئیس دانشگاه لرستان با بیان اینکه پژوهشکده‌ها دو نوع هستند، یک نوع پژوهشکده‌ها تقاضا محور بوده و معمولاً با حمایت‌های بخش خصوصی می‌توانند فعالیت داشته باشند افزود: ما هم پیگیر ایجاد این پژوهشکده سنگ و هم سایر پژوهشکده‌ها بوده‌ایم.

عزیزی بیان داشت: بر مبنای یک سری شاخص‌ها و همکاری‌هایی که باید سازمان زمین شناسی می‌داشت، و با وجود ظرفیت‌های زیادی که لرستان در حوزه سنگ دارد، پژوهشکده سنگ به دلیل شاخص‌هایی که باید فراهم می‌شد و مشکلاتی که در این زمینه وجود داشته، هنوز به نتیجه نرسیده است.

وی ادامه داد: در این راستا با توجه به پتانسیل‌هایی که از نظر علمی وجود دارد و شاخص‌هایی که در استان هست، پژوهشکده زنبور عسل و فرآورده‌های و همچنین مرکز تحقیقات بلوط در دانشگاه لرستان ایجاد شد.

رئیس دانشگاه لرستان تصریح کرد: در رابطه با پژوهشکده سنگ، وزارت علوم اعلام کرده که باید بخش خصوصی در این رابطه ورود پیدا کند و ما امکانات در اختیار آن قرار دهیم.

پژوهشکده عسل در انتظار اعتبار

عزیزی در ادامه با اشاره به پژوهشکده زنبور عسل دانشگاه لرستان ادامه داد: این پژوهشکده نیز، از نوع تقاضا محور است، ما برای این پژوهشکده فضا را ایجاد کرده‌ایم و مجهز ترین تجهیزات آزمایشگاهی را نیز در این رابطه اختصاص داده‌ایم تا بهره برداران از آنها استفاده کنند و چالش‌های خود را رفع کنند.

وی با بیان اینکه تا کنون با اتحادیه زنبور داران نشست‌های علمی زیادی داشته‌ایم افزود: در مهرماه امسال یک کارگاه آموزشی را با بهره گیری از اساتید و زنبور داران مجرب در راستای ارتقای دانش زنبور داران و کسب مهارت برگزار کردیم.

رئیس دانشگاه لرستان گفت: با توجه شیوع بیماری کرونا، وبیناری با موضوع مدیریت کندوهای عسل با حضور ۵۰ نفر از زنبورداران برگزار کردیم.

عزیزی با اشاره به آمادگی این دانشگاه و همچنین متخصصان، برای شناسایی و معرفی گیاهان مهم تولید شهد و گرده برای تغذیه زنبور عسل بیان داشت: همچنین لیستی از نژادهای زنبور عسل موجود در استان احصا خواهد شد.

وی با بیان اینکه همه، به خصوص جهاد کشاورزی، اتحادیه و همچنین متخصصان در این رابطه باید کمک کنند افزود: در کل کشور، پژوهشکده زنبور عسل و فرآورده‌های آن را نداریم و همه باید کمک کنند که این پژوهشکده پا بگیرد و به پژوهشکده‌ای با ردیف اعتباری از طریق سازمان مدیریت تبدیل شود.

کد مطلب 5155016

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