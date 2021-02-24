گوگل به تخلف از دستورات آنتی تراست فرانسه متهم شد

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از رویترز، گوگل متهم شده دستورات مقام ناظر بر رقابت فرانسه درباره انجام مذاکرات با ناشران جدید درباره قوانین کپی رایت نقض کرده است.

این درحالی است که بازرسان آنتی تراست (ضدانحصار) فرانسه در گزارشی ۹۳ صفحه‌ای به عنوان بیانیه اعتراضات، اشاره کرده‌اند عدم همخوانی گوگل با دستور مقامات ماهیت بسیار جدی دارد.

این خبر در حالی منتشر می‌شد که ناشران اخبار در فرانسه ادعا می‌کنند گوگل در مذاکرات با آنها حسن نیت نداشته و نتوانسته اند به توافقی دست یابند.

البته این رسانه‌ها جزو گروهی از ۱۲۱ ناشر اخباری نبودند که اوایل ماه جاری میلادی قراردادی ۳ ساله به مبلغ ۷۶ میلیون دلاری برای انتشار اخبار با گوگل امضا کردند. این توافقنامه گامی مهم در خصوص رابطه میان گوگل و ناشرانی است که آن را امضا کردند. اما علاوه بر آن این توافقنامه بسیاری از ناشران اخبار را عصبانی کرد.

در صورت تأیید نقض قوانین، مقام قانونگذاری رقابت فرانسه می‌تواند جریمه ای معادل ۱۰ درصد فروش شرکت گوگل وضع کند. این درحالی است که فروش سالانه گوگل در سال ۲۰۲۰ میلادی ۱۸۳ میلیارد دلار اعلام شده است.