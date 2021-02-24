دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و فرهنگیان ماموریت تربیت معلم دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه چهاردهم شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور به ریاست سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت حضوری و مجازی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

عاملی در مورد دستور این جلسه که به موضوع «نقد درون‌سازمانی برنامه کیفیت بخشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی» اختصاص داشت، اظهار داشت: در حال حاضر تمرکز شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور روی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است و رکن سند تحول منابع انسانی آموزش و پرورش است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: دو دانشگاه مهم فرهنگیان و شهید رجایی مأموریت تربیت معلم برای آموزش و پرورش را دارند و از این منظر جایگاه بسیار مهمی را به خود اختصاص داده‌اند بنابراین تمرکز روی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بسیار مهم و راهگشاست.

وی ادامه داد: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و فرهنگیان کاری جز تربیت معلم ندارند و ما روی این موضوع تأکید داریم لذا برای این موضوع باید گزارشات دقیق ارائه شود و در همین راستا گزارش وزیر علوم و وزیر آموزش و پرورش و دانشگاه شهید رجایی مدنظر قرار گیرد. همچنین گزارش کمیته پایش و ارزیابی دبیرخانه هم می‌تواند مارا به جمع بندی نهایی برساند.

رئیس شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور با تأکید بر لزوم بازتعریف مأموریت‌های دانشگاه شهید رجایی، افزود: در حال حاضر این موضوع مطرح است و اگر نقصانی در اساسنامه باشد باید اصلاح شود. همچینن باید روی داوطلب، استاد و برنامه درسی تمرکز داشته باشیم. ما به اساتیدی در این دانشگاه نیاز داریم که تربیت معلمی را پذیرفته باشد و حس افتخار نسبت به این کار مهم و انسان ساز داشته باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: باید دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مأموریت‌گرایی حرفه‌ای و روشن را مد نظر قرار دهد و مأموریتی که دنبال می‌کند منطبق با فلسفه وجودی آن باشد. جای نگرانی دارد که میان بیش از ۷ هزار دانشجوی این دانشگاه، فقط ۲ هزار دانشجو در رشته‌های تربیت دبیر تحصیل می‌کنند و در واقع قریب ۸۰ درصد ظرفیت این دانشگاه در حوزه مأموریت خود نیست.