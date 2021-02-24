به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلمبرداری فیلم سینمایی «کوچه ژاپنی‌ها» به کارگردانی امیرحسین ثقفی و تهیه کنندگی علی اکبر ثقفی به نیمه رسید.

همچنین با پیوستن علی اوجی، شقایق فراهانی، تینو صالحی، یزدان فتوحی، محمود نظرعلیان، سارا محمدی، بیتا خردمند، علی فتحعلی، سعید کریمی، نفس بازغی و نیکی مظفری لیست بازیگران این فیلم سینمایی تکمیل شد.

پیش از این مجید مظفری، رضا یزدانی، شیدا یوسفی، پیام احمدی‌نیا و فرهاد قائمیان مقابل دوربین فرشاد گل سفیدی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«کوچه ژاپنی‌ها» که فیلمنامه آن را امیرحسین ثقفی و علی اصغری به طور مشترک به نگارش درآورده‌اند، پنجمین فیلم سینمایی ثقفی بعد از فیلم‌های «همه چیز برای فروش»، «مرگ کسب و کار من است»، «مردی که اسب شد» و «روسی» است.

در خلاصه داستان این فیلم سینمایی آمده است: «تو نمیتونی با پول همه چیز و همه کس و بخری یه روزی یه جایی یه شب یه وقتی یکی بالا سرته، کوچه ژاپنی‌ها.»

«کوچه ژاپنی‌ها» در بستر متفاوتی نسبت به آثار پیشین سازنده‌اش روایت می‌شود.

از جمله عوامل این فیلم می توان به مدیر برنامه ریزی و دستیار اول کارگردان: علی نوابی، طراح صحنه و لباس: شراره سروش، طراح گریم: محمدرضا قومی، صدابردار: علیرضا پاک نهاد، تدوین: مستانه مهاجر، موسیقی: ستار اورکی، دستیار دوم کارگردان: علیرضا ملک پور، منشی صحنه: فاطمه ثقفی، دستیار اول فیلمبردار: امید اله وردی لالانی، دستیار دوم: کیوان محمدی نژاد، گروه فیلمبرداری: علی نانکلی، یاسین بیگدلی، مهدی منادی، دستیار صدا: ابوالفضل جمشیدی، مجریان گریم: حسین استیری، نیلوفر گوهر دوست، دستیار: فرناز افشار، دستیار اول صحنه و لباس: علی سنگینی، مدیر صحنه: محمد حسین خسروی، دستیار دوم صحنه: علیرضا ربانی زاده، دستیار لباس: مریم رضایی، طراح جلوه ویژه میدانی: رضا ترکمان، مجری: حمیدرضا ترکمان، دستیار: حامد ثابت، عکاس: سارا ایوانی، جانشین تولید: علی اصغر ثقفی، مدیر تدارکات: اصغر بازگشا، همیاران تدارکات: رحمان سراوانی، صمد اسداللهی، محمد مهری اشاره کرد.