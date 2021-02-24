برخورد قاطع با فروشندگان گونه های جانوری و گیاهی وحشی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی، حین اکبری گفت: با توجه به فرارسیدن روزهای پایانی سال و افزایش خرید و فروش برخی حیوانات وحشی در این ایام، متأسفانه عده‌ای افراد فرصت طلب و سودجو در کنار فروش ماهی قرمز، اقدام به عرضه و فروش غیرمجاز گونه های جانوری از جمله سمندر لرستانی، لاک پشت، مار و… و برخی گونه های گیاهی مهاجم مانند سنبل آبی می‌کنند.

اکبری افزود: با توجه به ممنوعیت قانونی نگهداری، حمل، عرضه، خرید، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها، در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این جهت، ضمن توقیف حیوانات و رهاسازی آنها در طبیعت، با افراد خاطی بر اساس قوانین و مقررات به شدت برخورد می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی اظهار داشت: گشت و نظارت مستمر توسط ماموران اجرایی یگان حفاظت محیط زیست استان از مراکز خرید و فروش ماهی قرمز و پرنده فروشی‌ها انجام می‌شود.

وی از عموم مردم خواست: از خرید جانوران وحشی که عمدتاً گونه‌هایی در معرض خطر انقراض هستند اجتناب کنند.

وی همچنین در خصوص گشت‌های نوروزی محیط بانان افزود: برنامه ریزی های لازم انجام گرفته است تا محیط بانان به صورت شبانه روزی در طول ایام نوروز در مناطق استان حضور یابند و به راهنمایی و در صورت نیاز هشدار بپردازند و همچنین در صورت مشاهده تخلف برخورد قاطع خواهند داشت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی افزود: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلفات زیست محیطی به ویژه خرید و فروش و نگهداری جانوران وحشی، گزارش خود را جهت پیگیری به ادارات حفاظت محیط زیست شهرستانها اعلام کنند.