وزیر ورزش و جوانان به مازندران سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، صبح دوشنبه با استقبال رسمی مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، وارد استان قهرمانپرور مازندران شد تا مجموعهای از برنامههای ورزشی و عمرانی را در این خطه شمالی کشور پیگیری کند.
مازندران به عنوان یکی از قطبهای اصلی ورزش کشور، در آوردگاههای آسیایی، جهانی و المپیک همواره سهم ویژهای در مدالآوری تیمهای ملی ایران داشته و جایگاه ممتاز خود را در عرصه ورزش تثبیت کرده است.
بر اساس برنامه اعلامشده، وزیر ورزش و جوانان در جریان سفر خود به مازندران از سالن پنجهزار نفری کشتی جویبار، پروژههای ورزشی شهرستان آمل، استادیوم شهید وطنی قائمشهر و مجموعههای ورزشی ماهفروجک ساری بازدید خواهد کرد.
