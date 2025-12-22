  1. استانها
  2. مازندران
۱ دی ۱۴۰۴، ۹:۴۱

وزیر ورزش و جوانان به مازندران سفر کرد

وزیر ورزش و جوانان به مازندران سفر کرد

ساری - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان با استقبال رسمی استاندار مازندران وارد استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، صبح دوشنبه با استقبال رسمی مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، وارد استان قهرمان‌پرور مازندران شد تا مجموعه‌ای از برنامه‌های ورزشی و عمرانی را در این خطه شمالی کشور پیگیری کند.

مازندران به عنوان یکی از قطب‌های اصلی ورزش کشور، در آوردگاه‌های آسیایی، جهانی و المپیک همواره سهم ویژه‌ای در مدال‌آوری تیم‌های ملی ایران داشته و جایگاه ممتاز خود را در عرصه ورزش تثبیت کرده است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، وزیر ورزش و جوانان در جریان سفر خود به مازندران از سالن پنج‌هزار نفری کشتی جویبار، پروژه‌های ورزشی شهرستان آمل، استادیوم شهید وطنی قائمشهر و مجموعه‌های ورزشی ماهفروجک ساری بازدید خواهد کرد.

کد خبر 6697777

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها