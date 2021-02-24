منابع زیر زمینی لرستان آب رفت/ آبیاری فضای سبز با آب شرب!

داریوش حسن نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر سخنانی با اشاره به اینکه ۵۹ درصد مساحت لرستان در حوزه کرخه و ۴۱ درصد مساحت استان در حوزه کارون قرار گرفته است اظهار داشت: متوسط بارندگی‌های استان در سال زراعی ۹۸ و ۹۹، حدود ۵۶۲ میلی متر بوده است.

۱۲ درصد از منابع آبی کشور مربوط به لرستان است

وی عنوان کرد: حجم این میزان بارندگی نیز حدود ۱۶ میلیارد متر مکعب بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با بیان اینکه ۱۰ درصد از این میزان حجم بارندگی در سفره‌های زیر زمینی نفوذ می‌کند و حدود ۴۰ درصد نیز به صورت روان آب است گفت: همچنین ۵۰ درصد دیگر تبخیر می‌شود.

حسن نژاد تاکید کرد: لرستان با بیش از ۱۳۰ رودخانه دائمی و فصلی به طول حدود ۹ هزار کیلومتر در دو حوزه کرخه و کارون و تولید حجم آبی حدود هشت میلیارد متر مکعب و حدود ۴.۵ میلیارد متر مکعب ورودی آب از استان‌های همجوار، ۱۲.۵ میلیارد متر مکعب آب، معادل ۱۲ درصد آب‌های کشور را در اختیار دارد.

کاهش حجم آب‌های زیرزمینی لرستان

وی با اشاره به اینکه حجم منابع آب زیرزمینی از ۲۰ سال گذشته و منتهی به سال جاری به طور متوسط حدود دو متر با حجم حدود ۹۰ میلیون متر مکعب کاهش یافته است افزود: سالانه حدود ۱۰ سانتی متر با حجم حدود چهار میلیارد متر مکعب از منابع آب زیرزمینی استان کاهش پیدا می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان تصریح کرد: این عدد تا قبل از وقوع سیلاب در استان بیشتر بوده و بعد از سیلاب حجم آب‌های زیرزمینی استان مقداری افزایش پیدا کرد.

حسن نژاد با بیان اینکه از سیلاب سال گذشته سفره‌های زیرزمینی آب استان حدود دو میلیون متر مکعب از محل سیلاب سال گذشته تغذیه شد گفت: متأسفانه حجم کاهش آب‌های زیر زمینی کوهدشت و رومشکان بالا است و این میزان در کوهدشت ۱۶ متر و در رومشکان حدود هشت متر است.

وی با تاکید بر اینکه این میزان کاهش معادل ۸۸ میلیون متر مکعب آب زیرزمینی در کوهدشت و ۲۸ میلیون متر مکعب در رومشکان است ادامه داد: همچنین میزان مصارف آب‌های سطحی و برداشت مستقیمی که از آب‌های سطحی استان صورت می‌گیرد حدود ۵۰۸ میلیون متر مکعب است.

برداشت بیش از یک میلیارد متر مکعب آب در استان

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با اشاره به اینکه این ۵۰۸ میلیون متر مکعب برداشت آب در بخش‌های شرب، فضای سبز، صنعت و کشاورزی صورت می‌گیرد عنوان کرد: همچنین میزان برداشت مستقیم از منابع آب زیر زمینی استان نیز حدود ۶۶۴ میلیون متر مکعب است.

حسن پور بیان داشت: در مجموع میزان مصارف از آب‌های زیرزمینی و سطحی استان در دو حوزه کرخه و کارون یک میلیارد و ۲۱۴ میلیون متر مکعب است.

وی گفت: حدود یک میلیارد و ۳۴ میلیون متر مکعب از این میزان مصرف آب مربوط به بخش کشاورزی است.