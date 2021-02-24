آمار مخاطبان جشنواره موسیقی فجر اعلام شد/ ارکستر ملی در رتبه اول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر، ۵۵ هزار و ۱۲۴ نفر، اجراهای سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر را تماشا کردند. این در حالی است که جدول مخاطبان اجراهای سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر به تفکیک روز و اجراها نیز منتشر شده است.

براساس این جدول، ۳ هزار و ۵۹۸ نفر روز اول، ۴ هزار ۵۶۳ نفر روز دوم، ۷ هزار و ۵۶۶ نفر روز سوم، ۱۰ هزار و ۱۵۸ نفر روز چهارم، ۱۰ هزار و ۹۱۳ نفر روز پنجم، ۹ هزار و ۵۲۴ نفر روز ششم و ۸ هزار و ۸۰۲ نفر روز هفتم مخاطب اجراهای سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر بودند.

ارکستر ملی ایران، گروه «رستاک»، ارکستر«پارسوا»، ارکستر سمفونیک تهران، دوئت فراتا - دی پالمای ایتالیا بیشترین تماشاگر را در این دوره از جشنواره داشتند.