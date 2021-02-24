هرگونه تماس تلفنی برای صدور کارت هوشمند بیمه سلامت کلاهبرداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی میرشاه ولد درباره کلاهبرداری از شهروندان و بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت ایران با تماس تلفنی گفت: سودجویان با روش‌های مختلفی تلاش می‌کنند که شهروندان را برای فروش بیمه‌های تکمیلی قانع کنند. این افراد از عباراتی مانند «کارت هوشمند سلامت» یا «کارت بیمه سلامت» برای این منظور سو استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: سازمان بیمه سلامت ایران هیچ گونه تماس تلفنی با شهروندان یا بیمه شدگان برقرار نمی‌کند و اصولاً چیزی به نام «کارت هوشمند سلامت» یا «کارت بیمه سلامت» مربوط به این سازمان وجود ندارد و این تماس‌ها با هدف کلاهبرداری از شهروندان از طرف برخی افراد سود جو برقرار می‌شود.

میرشاه ولد اظهار کرد: این کلاهبرداران در تماس‌های تلفنی خود با شهروندان، اطلاعات اولیه‌ای از شهروندان ارائه و با روش‌های روان شناسی اطلاعات دیگری کسب می‌کنند و با تجمیع این اطلاعات، فرد را در وضعیتی قرار می‌دهند که فکر کند اگر هزینه مورد ادعا را پرداخت نکند، بیمه او قطع یا امکان بیمه شدن از وی سلب می‌شود.

وی تاکید کرد: سازمان بیمه سلامت ایران به هیچ وجه انجام بیمه به‌صورت تلفنی نداشته و هرگونه تماس تلفنی با محتوای صدور «کارت هوشمند سلامت» یا «کارت بیمه سلامت» یا عناوین مشابه آن، مورد تأیید این سازمان نیست و در بیشتر موارد کلاهبرداری است.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: شهروندان و بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت ایران هرگونه سوال در مورد بیمه سلامت را می‌توانند از طریق سامانه تلفنی ۱۶۶۶ با کارشناسان این سازمان در میان بگذارند و پاسخ مناسب را دریافت کنند.