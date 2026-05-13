به گزارش خبرنگار مهر، علی اربابی صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانهها بیان کرد: برخی کلاهبرداران با عنوانهایی مانند «صدور کارت سلامت»، «تمدید بیمه سلامت» یا «ارائه خدمات ویژه بیمهای» از مردم درخواست وجه یا اطلاعات بانکی میکنند.
وی ادامه داد: این افراد گاه خود را نماینده بیمه سلامت یا شرکتهای وابسته معرفی میکنند و با وعدههایی نظیر صدور کارت هوشمند سلامت، تخفیفهای درمانی یا فعالسازی خدمات بیمهای، بهویژه سالمندان را هدف قرار میدهند.
وی با رد هرگونه تماس تلفنی از سوی این سازمان برای دریافت پول یا اطلاعات حساب بانکی، تأکید کرد: سازمان بیمه سلامت ایران هیچگونه کارت تحت عنوان «کارت سلامت» یا «کارت بیمه تکمیلی سلامت» صادر نمیکند و خدمات آن تنها از مسیر سامانههای رسمی، دفاتر پیشخوان دولت و بسترهای قانونی ارائه میشود.
مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی همچنین با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد از نامهای مشابه و جعلی، بیان کرد: فعالیت با عناوینی مانند «بیمه سلامت ایرانیان» در قالب شرکت خصوصی و همراه با مطالبه وجه، کاملاً بیاعتبار است و با هدف فریب شهروندان انجام میشود.
اربابی گفت: از مردم خواستاریم در صورت دریافت چنین تماسهایی، از ارائه هرگونه اطلاعات شخصی و بانکی خودداری کرده، تماس را قطع کنند و موضوع را از طریق سامانه پاسخگویی ۱۶۶۶ پیگیری کنند.
وی ادامه داد: همچنین اطلاعرسانی عمومی مهمترین راه مقابله با این نوع کلاهبرداریها بوده که در این راستا نیازمند همکاری تمامی افراد به ویژه خانوادهها هستیم.
