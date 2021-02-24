کماندوهای دریایی با توان وارد کردن ضربات مهلک به اسرائیل

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: روزی نیست که صهیونیست‌ها نسبت به تقویت توان مقاومت فلسطین و لبنان ابراز نگرانی و هراس نکنند. به تازگی «تال لیو» یک تحلیلگر نظامی صهیونیست تاکید کرد که جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) به نحو قابل توجهی میزان قدرت نیروی دریایی خود را ارتقا داده است.

این تحلیلگر صهیونیست اذعان کرد که جنبش حماس طی سال‌های گذشته به طرز چشمگیری در راستای تقویت توان نظامی نیروی دریایی اش از جمله آموزش و تجهیز کماندو به منظور نفوذ به سواحل اراضی اشغالی عمل کرده است. در خلال جنگ نوارغزه در سال ۲۰۱۴ معروف به جنگ «الجرف الصامد» واحدهای کماندویی نیروهای مقاومت غزه موفق شدند به منطقه زیکیم نفوذ کرده و با نیروهای ارتش اسرائیل درگیر شوند.اکنون هرگونه هجومی از سوی این نیروها می‌تواند ضررهای غیرقابل جبرانی را به نیروها وارد کند.

وی همچنین اشاره می‌کند: در خلال ساعات اخیر در سواحل اسرائیل یک قایق اسرائیلی به طرز مشکوکی غرق شد و این امر عجیبی است که بایستی هرچه زودتر درباره آن بررسی‌هایی صورت گیرد. البته این اتفاق در حالی رخ داده است که دو طرف (حماس و رژیم صهیونیستی) می‌دانند که فعلاً هر چه اوضاع آرام تر باشد، بهتر است. در کنار تمامی تغییرات و پیشرفت‌هایی که در خلال سال‌های گذشته در نیروهای دریایی حماس رخ داده است اما این نیروها همچنان به اقداماتشان در راستای دستیابی به سلاح‌های پیشرفته‌تر و دقیق‌تر از جمله هواپیماهای بدون سرنشین ادامه می‌دهند تا بتوانند به اسرائیل صدمه وارد کنند. حماس به اقدامات اذیت کننده خود علیه اسرائیل ادامه می‌دهد و سلاح پیشرفته در اختیار دارد که به آن قدرت می‌دهد به ویژه سلاحهای دقیق. پهپادها را هم باید به آن افزود که توان حماس را بالا می‌برد.

چالشهای پیش روی رژیم صهیونیستی در سالهای آتی

این تحلیلگر صهیونیست از حادثه دریای خانیونس به عنوان حادثه‌ای مهم یاد کرد و آن‌را نشانه چالشهای پیش روی رژیم صهیونیستی در سالهای آتی با توجه به تمرکز حماس روی تقویت نظامی دریایی خود توصیف کرد.

چندی قبل هم سرهنگ «بوریس شوستر» که فرمانده سابق یگان ۹۱۶ نیروی دریایی رژیم صهیونیستی و مسئول امنیت منطقه دریایی غزه است، گفت: گروه‌های فلسطینی برای انفجار کشتی‌ها آموزش می‌بینند و می‌توانند با انجام این گونه عملیات‌ها قربانی بگیرند. حماس از زمان «عملیات زیکیم» در سال ۲۰۱۴ در حال تقویت قدرت دریایی خود است.

به گفته شوستر، تعداد کماندوهای دریایی حماس بسیار افزایش یافته است، این گروه نسبت به ایجاد یک قدرت دریایی مناسب و آموزش آن برای تخریب تأسیسات دریایی و شهرک‌های اسرائیلی اقدام کرده‌اند. اگر در گذشته شاهد گروه‌های کوچکی از این نیروها بودیم، باید گفت امروز حماس از یگان‌های گسترده آموزش دیده و با سلاح‌های متنوعی برخوردار است، ما هم اکنون به این مسئله اهمیت نمی‌دهیم اما باید در پی راه‌هایی برای مقابله با این تهدید باشیم.

یگان دریایی کماندوهای وابسته به جنبش حماس از نیروهای آموزش دیده با جدیدترین و بهترین سلاح‌ها و تکنولوژی‌ها تشکیل شده است یگان دریایی کماندوهای وابسته به جنبش حماس از نیروهای آموزش دیده با جدیدترین و بهترین سلاح‌ها و تکنولوژی‌ها تشکیل شده است. این نیروها یگان منتخب شاخه نظامی حماس محسوب می‌شوند و هدف آنها، انجام عملیات برجسته علیه صهیونیست‌ها از طریق دریا و زمین است. این نیروها، یکی از محرمانه ترین یگان‌های گردان‌های عز الدین قسام به شمار می‌روند. یگان کماندوهای دریایی حماس بعد از جنگ علیه غزه در اواخر سال ۲۰۰۸ تشکیل شد. این یگان دریایی به میزان زیادی در تقویت قدرت بازدارندگی حماس علیه رژیم صهیونیستی نقش دارند.

هر ساله دهها نیرو برای خدمت در این یگان آموزش می‌بینند و بهترین نیروها انتخاب می‌شوند. آنها از بهترین سلاح‌ها استفاده می‌کنند تا حملاتی را علیه کشتی‌های رژیم صهیونیستی و زیر ساختهای این رژیم انجام دهند.

عملیاتی غافلگیر کننده و پیچیده به نام «زیکیم»

در هشتم جولای سال ۲۰۱۴، مقاومت فلسطین با یک عملیات کماندویی، پایگاه «زیکیم» و واحد دریایی رژیم صهیونیستی را مورد هدف قرار داد. این عملیات در نوع خود، جدید و یکی از مهم‌ترین غافلگیری‌هایی بود که گردان‌های القسام وعده داده بودند. این عملیات همچنین خسارت سنگینی به فرماندهی رژیم اشغالگر وارد کرد.

تحلیلگران، عملیات زیکیم را یکی از پیچیده‌ترین عملیات‌های نظامی به شمار آورده و آن را به منزله ضربه سنگین و دردناک به رژیم صهیونیستی دانستند تحلیلگران، عملیات زیکیم را یکی از پیچیده‌ترین عملیات‌های نظامی به شمار آورده و آن را به منزله ضربه سنگین و دردناک به رژیم صهیونیستی دانستند.

در آن تاریخ، فرماندهی نظامی گردان‌های القسام شروع به اجرای یک عملیات پیشرفته به سمت مواضع رژیم اشغالگر در ساحل کرد که هدف حمله آن موضع زیکیم بود.

اعضای شرکت کننده در این عملیات، آموزش‌های طولانی و بسیار سختی برای اجرای عملیات نفوذ و گذشتن از دریا در مسافت‌های طولانی تا رسیدن به عمق مواضع رژیم اشغالگر طی کرده بودند. این آماده سازی ها تأثیر بارزی در موفقیت این عملیات داشت.

این عملیات در دومرحله آغاز شد، مرحله اول با اجرای عملیات اطلاعات گیری از مواضع موردهدف بود. یکی از مبارزان یگان کماندویی نیروی دریایی القسام، پیش از شروع عملیات، مأموریت خود را در رابطه با به دست آوردن اطلاعات از موضع موردهدف و نیز موضع فرماندهی و تسلط بر ساحل زیکیم به خوبی انجام داد.

در مرحله دوم، بشار زیاد عابد، حسن محمد الهندی، محمد جمیل ابودیه و خالد طلال الحلو مبارزان یگان کماندویی القسام مسافتی طولانی از سباحه و غطس را شنا کردند و مرزهای دریایی با دشمن را پیمودند. آنها به دو گروه تقسیم شدند؛ گروه اول به سمت ساحل دشمن و موضع فرمانده نیروی دریایی رژیم صهیونیستی پیشروی کرده و با نیروهای دشمن در این موضع درگیر شدند. آنها توانستند خسارت‌های مورد نظر خود را به آنها تحمیل کنند. دسته دوم کماندوهای القسام پس از حدود ۴۵ دقیقه رسیدند و به دسته اول ملحق شدند. این دو گروه با فرماندهان میدانی القسام تماس گرفته و اعلام کردند که داخل پایگاه هستند و سپس به صورت مستقیم با دشمن درگیر شدند.

مقامات صهیونیستی تلاش کردند خسارت‌های این عملیات را مخفی کنند اما ویدئوهایی که از عملیات منتشر شد، حقیقت را افشا کرد و نشان داد که مجاهدان مقاومت با سلاح سبک خود بدون ترس، یکی از خودروهای زرهی اسرائیلی را دنبال کرده با پرتاب بمب دستی از فاصله صفر، آن را منفجر کردند. حجم موفقیت عملیات زیکیم، مقامات صهیونیستی را به اعجاب واداشت. رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی در سخنانی اعتراف کرد که افرادی که این عملیات را انجام دادند، افراد شجاعی بودند زیرا با جرأت وصف‌ناپذیری، بمبی را به سمت تانک پرتاب کردند و فقط افراد شجاع از عهده این کار برمی آیند.