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۶ اسفند ۱۳۹۹، ۲۳:۲۸

در لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور؛

«خانه بسکتبال قم» به مصاف «خانه بسکتبال کردستان» می رود

«خانه بسکتبال قم» به مصاف «خانه بسکتبال کردستان» می رود

قم- «نماینده بسکتبال قم» در مرحله پلی آف لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور مردان ایران پنجشنبه در سنندج، به مصاف «خانه بسکتبال کردستان» می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم «خانه بسکتبال قم» که در پایان مرحله گروهی رقابت‌های لیگ دسته اول بسکتبال مردان ایران، هفتم و نهم اسفند ماه از ساعت ۱۷ در دو بازی رفت و برگشت به میزبانی شهر سنندج به مصاف تیم «خانه بسکتبال کردستان» خواهد رفت.

نماینده کردستان در بازی‌های مرحله اول لیگ دسته یک بسکتبال، به عنوان تیم نخست در گروه اول مقدماتی قرار گرفته بود.

«خانه بسکتبال قم» در مرحله اول در گروه سوم بعد از مهرام تهران، خانه بسکتبال آتشی و بانی‌نو تهران در رتبه چهارم گروه خودش قرار گرفته بود.

مجموع امتیازات دو تیم در بازی رفت و برگشت، تیم برتر و صعود کننده به مرحله بعد را مشخص خواهد کرد.

گفتنی است نماینده قم در فصل گذشته در لیگ دسته دوم بسکتبال باشگاه‌های کشور حاضر بود و با کسب نتایج مناسب به لیگ دسته اول صعود کرد و امسال نیز بازیکنان تیم امیدوار هستند تا به سوپرلیگ بسکتبال باشگاه‌های کشور راه پیدا کنند.

کد مطلب 5155855

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