بایدن: تغییرات چشمگیری در روابط واشنگتن-ریاض در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، جو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا در گفتگو با شبکه «یونیویژن نیوز» مدعی شد در صحبتی که روز پنجشنبه با ملک سلمان پادشاه سعودی داشته است، به او هشدار داده که «تغییرات چشمگیری» در روابط واشنگتن-ریاض در راه است.

وی همچنین مدعی شد که خطاب به ملک سلمان گفته است که برای تعامل با آمریکا، عربستان باید با نقض حقوق بشر در این کشور مقابله کند.

بایدن در ادامه این ادعا افزود: به پادشاه سعودی اطلاع داده‌ام که تغییرات گسترده در روابط واشنگتن با ریاض را جمعه (روز گذشته) و دوشنبه هفته آینده اعلام می‌کنم و اینکه ریاض به خاطر نقض حقوق بشر بازخواست خواهد شد.

این ادعای بایدن در حالی است که روز گذشته، دفتر مدیریت اطلاعات ملی آمریکا، گزارشی را منتشر کرد که حاکی از آن است که قتل جمال خاشقجی منتقد سعودی که در سال ۲۰۱۸ در کنسولگری عربستان واقع در شهر استانبول ترکیه رخ داد؛ با تائید محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، انجام شده است.

اما نکته جالبی که در گزارش‌های وبگاه پولیتیکو و شبکه سی ان ان به آن اشاره شده این است که بایدن علیرغم ادعایی که درباره حمایت از حقوق بشر دارد؛ قصد تحریم بن سلمان را ندارد حال آنکه دولت واشنگتن در چند اقدام نمایشی و البته پر هیاهو، برای ۷۶ تبعه سعودی محدودیت‌های روادید صادر کرد و ژنرال «احمد العسیری» و «نیروهای واکنش سریع عربستان سعودی» را هم طبق قانون ماگنیتسکی در فهرست تحریم‌ها قرار داد.

آنگونه که از شواهد بر می‌آید، دولت بایدن با این برخورد گزینشی که با عاملان و آمران قتل خاشقجی دارد، بیشتر دنبال باج گرفتن از ریاض است تا اجرای عدالت!

البته، وزارت خارجه عربستان هم شامگاه جمعه در بیانیه‌ای این گزارش را توهین‌آمیز تلقی کرده و آن را به صورت کامل رد کرد.

خاشقجی در اکتبر ۲۰۱۸ پس از ورود به کنسولگری عربستان در شهر استانبول ترکیه ناپدید شد. ریاض که در ابتدا نسبت به ناپدید شدن خاشقجی اظهار بی اطلاعی می‌کرد، تصدیق کرد که این روزنامه نگار در داخل کنسولگری به قتل رسیده است.

با این حال، پادشاهی سعودی پیوسته اتهام‌ها مبنی بر هرگونه ارتباط میان اعضای خاندان پادشاهی سعودی، بویژه بن سلمان، با ترور خاشقجی را رد کرده است. در سپتامبر ۲۰۲۰، یک دادگاه تشریفاتی در عربستان محکومیت زندان را برای هشت فرد مظنون صادر کرد.