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۹ اسفند ۱۳۹۹، ۸:۳۵

به رغم چشم پوشی از تحریم ولیعهد سعودی؛

بایدن: تغییرات چشمگیری در روابط واشنگتن-ریاض در راه است

بایدن: تغییرات چشمگیری در روابط واشنگتن-ریاض در راه است

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که در گفتگو با پادشاه سعودی، به او گفته که برای تعامل با واشنگتن باید حقوق بشر را رعایت کند حال آنکه روابط دو کشور نیز دستخوش تغییری گسترده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا در گفتگو با شبکه «یونیویژن نیوز» مدعی شد در صحبتی که روز پنجشنبه با ملک سلمان پادشاه سعودی داشته است، به او هشدار داده که «تغییرات چشمگیری» در روابط واشنگتن-ریاض در راه است.

وی همچنین مدعی شد که خطاب به ملک سلمان گفته است که برای تعامل با آمریکا، عربستان باید با نقض حقوق بشر در این کشور مقابله کند.

بایدن در ادامه این ادعا افزود: به پادشاه سعودی اطلاع داده‌ام که تغییرات گسترده در روابط واشنگتن با ریاض را جمعه (روز گذشته) و دوشنبه هفته آینده اعلام می‌کنم و اینکه ریاض به خاطر نقض حقوق بشر بازخواست خواهد شد.

این ادعای بایدن در حالی است که روز گذشته، دفتر مدیریت اطلاعات ملی آمریکا، گزارشی را منتشر کرد که حاکی از آن است که قتل جمال خاشقجی منتقد سعودی که در سال ۲۰۱۸ در کنسولگری عربستان واقع در شهر استانبول ترکیه رخ داد؛ با تائید محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، انجام شده است.

اما نکته جالبی که در گزارش‌های وبگاه پولیتیکو و شبکه سی ان ان به آن اشاره شده این است که بایدن علیرغم ادعایی که درباره حمایت از حقوق بشر دارد؛ قصد تحریم بن سلمان را ندارد حال آنکه دولت واشنگتن در چند اقدام نمایشی و البته پر هیاهو، برای ۷۶ تبعه سعودی محدودیت‌های روادید صادر کرد و ژنرال «احمد العسیری» و «نیروهای واکنش سریع عربستان سعودی» را هم طبق قانون ماگنیتسکی در فهرست تحریم‌ها قرار داد.

آنگونه که از شواهد بر می‌آید، دولت بایدن با این برخورد گزینشی که با عاملان و آمران قتل خاشقجی دارد، بیشتر دنبال باج گرفتن از ریاض است تا اجرای عدالت!

البته، وزارت خارجه عربستان هم شامگاه جمعه در بیانیه‌ای این گزارش را توهین‌آمیز تلقی کرده و آن را به صورت کامل رد کرد.

خاشقجی در اکتبر ۲۰۱۸ پس از ورود به کنسولگری عربستان در شهر استانبول ترکیه ناپدید شد. ریاض که در ابتدا نسبت به ناپدید شدن خاشقجی اظهار بی اطلاعی می‌کرد، تصدیق کرد که این روزنامه نگار در داخل کنسولگری به قتل رسیده است.

با این حال، پادشاهی سعودی پیوسته اتهام‌ها مبنی بر هرگونه ارتباط میان اعضای خاندان پادشاهی سعودی، بویژه بن سلمان، با ترور خاشقجی را رد کرده است. در سپتامبر ۲۰۲۰، یک دادگاه تشریفاتی در عربستان محکومیت زندان را برای هشت فرد مظنون صادر کرد.

کد مطلب 5156841
مریم خرمایی

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    نظرات

    • ساسان IR ۰۹:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
      3 0
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      روش دوشیدن گاو شیرده تغییر کرده چون دوشنده تغییر کرده ولی کماکان دوشیدن ادامه دارد.
    • IR ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
      1 0
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      شما ده هزار کیلومتر از امریکا تا ایران و سوریه فاصله دارید امده اید مردم بیگناه را می کشید دم از حقوق بشر می زنید؟با این شعار عربهای بیسواد را گول می زنید.شما مصداق بارز نقض حقوق بشرید
    • IR ۲۳:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
      1 0
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      یوم الظالم اشد من یوم المظلوم
    • میرزا IR ۱۲:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
      0 0
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      رازهای امریکا بر همه مردم جهان عیان شده .بایدن و نه هیچ ریس امریکایی دنبال حقوق بشر نیست .این لفاظیها برای دوشیدن گاو شیرده است .نه مردم عربستان .چطور میشه پذیرفت امریکا اموال مردم عربستان ،سوری،و عراق را تاراج میده. مردم افغان را داغ دار نموده بعد میگه حقوق بشر ..این حقوق بشر امریکاست.

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