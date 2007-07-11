طرح لوله کشی صابون مایع در مدارس مازندران اجرایی شد

کارشناس مسئول بهداشت و سلامت سازمان آموزش و پرورش مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون 80 درصد مدارس شهری و 45 درصد مدارس مستقر در روستاهای مازندران از مزایای این طرح بهره مند شدند.

وی با اشاره به محرومیت 55 درصد مدارس روستاهای مازندران از سیستم لوله کشی صابون مایع یادآور شد: 70 درصد این مدارس به مخازن کوچک به صابون مایع مجهز می شوند.

بابایی تصریح کرد: با اجرای برنامه عملیاتی تا سال 88 تمامی واحدهای آموزشی مازندران به سیستم لوله کشی صابون مایع مجهز خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح های بهداشتی با هدف تامین سلامت دانش آموزان در اولویت اقدامات سازمان آموزش و پرورش مازندران قرار دارد.

بابایی در این ارتباط یادآور شد: هم اکنون 333 مربی بهداشت در مدارس مازندران فعالیت دارند.

