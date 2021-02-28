به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کشوری پاراوزنه برداری بانوان با حضور ۱۷ استان از هشتم لغایت دهم اسفندماه به میزبانی شهر تهران برگزار شد.
در این رقابتها تیم پاراوزنه برداری استان کرمانشاه مقام اول، استان فارس مقام دوم و استان لرستان مقام سوم را کسب کرد.
تیم پاراوزنهبرداری بانوان کرمانشاه به سرپرستی نرگس ایزدی و مربیگری آزاده کوه درهای توانست پنج مدال رنگارنگ را کسب کند.
در مسابقات کشوری پاراوزنهبرداری بانوان در دسته وزنی ۶۱ کیلوگرم فریبا علی اکبری مدال طلا و منیژه جلالی مدال برنز را کسب کردند.
در دسته وزنی ۶۷ کیلوگرم رقابتهای کشوری پاراوزنهبرداری بانوان لیلا رحیمی مدال نقره و زهرا چهری مدال برنز و در دسته وزنی ۸۶ کیلوگرم سمیرا نظری مدال نقره را کسب کردند.
گفتنی است، مریم رنجبر در دسته وزنی ۷۹ کیلوگرم به مقام چهارم مسابقات کشوری پاراوزنهبرداری بانوان دست یافت.
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