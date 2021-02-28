اختصاص ۲۰۰۰ دوز واکسن کرونا در مرحله دوم به گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم تزریق واکسن کرونا به کادر درمان از امروز (یکشنبه) در گلستان آغاز شد.

مدیر گروه بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی گلستان در این خصوص گفت: در این مرحله از واکسیناسیون، دو هزار عدد واکسن وارد استان شده که طی دو مرحله به کادر درمان و بهداشت تزریق می‌شود.

علی باقری افزود: امروز، کادر بهداشت و درمان در بیمارستان‌های گرگان، گنبدکاووس، بندرترکمن و بندرگز و پرسنل مراکز خدمات جامع سلامت که با بیماران مبتلا به کرونا، مواجه هستند، واکسینه می‌شوند.

طبق گفته وی واکسن تزریق شده در این مرحله واکسن اسپوتنیک وی روسی است که ایمنی بالایی ایجاد می‌کند.

باقری بیان کرد: براساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال جاری همه نیروهای شاغل در بیمارستان‌ها و مراکز خدمات جامع سلامت، جانبازان شامل دریافت واکسن و بیماران زمینه‌ای و افراد مستقر در آسایشگاه‌ها، واکسن دریافت می‌کنند.

گفتنی است مرحله اول واکسیناسیون کادر درمان شاغل در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی استان در مقابل کرونا، ۲۱ بهمن ماه همزمان با سراسر کشور، انجام شد.

در این مرحله، ۲۷۰ عدد واکسن به گروه هدف تزریق شد که خوشبختانه عوارض جدی برای افراد به همراه نداشت.