به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نجفیان با بیان اینکه این اعتبار از محل منابع داخلی شرکت بازآفرینی شهری ایران تأمین شده است، افزود: برای تهیه طرح تفصیلی با رویکرد بازآفرینی شهری در این شهرها شرکت‌های مهندسین مشاوری که دارای سابقه کار خوب در این زمینه هستند، انتخاب شده‌اند.

وی اظهار داشت: قرارداد تهیه طرح‌های تفصیلی با رویکرد بازآفرینی شهری شهرهای تبریز، مرند و سردرود بین اداره کل راه و شهرسازی استان به عنوان کارفرما با شرکت‌های مهندسین مشاور منتخب منعقد شده است.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی گفت: قرارداد تهیه طرح‌های تفصیلی شهرهای آذرشهر، بستان آباد، هریس و ورزقان نیز با مهندسین مشاور منتخب حداکثر تا پایان اسفند سال جاری منعقد می‌شود.

نجفیان با بیان اینکه فرآیند و روش انتخاب این مشاوران به صورت QBS (انتخاب مشاور بر اساس کیفیت) است، ادامه داد: هویت طرح‌های مذکور شامل تهیه طرح تفصیلی برای هر شهر و شامل شرح خدمات شناسایی محدوده‌های بازآفرینی شهری و تهیه طرح بازآفرینی برای محدوده‌های محلات هدف هر شهر است.