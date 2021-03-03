مجروحیت یک نفر با انفجار مین به جامانده از جنگ تحمیلی در قصرشیرین

مرادعلی تاتار صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته و در پی انفجار مین به جا مانده از جنگ تحمیلی در شهرستان قصرشیرین یک نفر مجروح شده است.

وی افزود: این مین از بقایای جنگ تحمیلی در منطقه سومار از توابع شهرستان قصرشیرین منفجر شده است.

فرماندار شهرستان قصرشیرین تصریح کرد: فرد مجروح شده از عشایر بومی منطقه بوده که در حال تعلیف احشام، با مین مورد نظر برخورد کرده و از ناحیه دست دچار مجروحیت شده است.

وی ادامه داد: نیروهای امدادی به محض اطلاع به محل وقوع حادثه اعزام و فرد مجروح را به مراکز درمانی برای انجام سیر مراحل درمانی منتقل کردند.