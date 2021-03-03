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۱۳ اسفند ۱۳۹۹، ۸:۴۱

فرماندار قصرشیرین خبر داد؛

مجروحیت یک نفر با انفجار مین به جامانده از جنگ تحمیلی در قصرشیرین

مجروحیت یک نفر با انفجار مین به جامانده از جنگ تحمیلی در قصرشیرین

کرمانشاه- فرماندار شهرستان قصرشیرین از مجروحیت یک نفر با انفجار مین به جامانده از جنگ تحمیلی در منطقه سومار از توابع شهرستان قصرشیرین خبر داد.

مرادعلی تاتار صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته و در پی انفجار مین به جا مانده از جنگ تحمیلی در شهرستان قصرشیرین یک نفر مجروح شده است.

وی افزود: این مین از بقایای جنگ تحمیلی در منطقه سومار از توابع شهرستان قصرشیرین منفجر شده است.

فرماندار شهرستان قصرشیرین تصریح کرد: فرد مجروح شده از عشایر بومی منطقه بوده که در حال تعلیف احشام، با مین مورد نظر برخورد کرده و از ناحیه دست دچار مجروحیت شده است.

وی ادامه داد: نیروهای امدادی به محض اطلاع به محل وقوع حادثه اعزام و فرد مجروح را به مراکز درمانی برای انجام سیر مراحل درمانی منتقل کردند.

کد مطلب 5160557

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