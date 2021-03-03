اختتامیه ششمین جشنواره ققنوس در البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر فلاحنژاد عصر چهارشنبه در آئین اختتامیه ششمین جشنواره فرهنگی، هنری، دانشجویی ققنوس که با حضور مسئولان استانی و کشوری در کانون شهید سبحانی سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: هنر گوهری بسیار گرانبها و موهبتی الهی ست و در مواجه با هنر و هنرمند و قضاوت در این عرصهها باید ظرافتهای فراوان و مرزهای بسیار حساس و دقیقی را رعایت کرد.
وی بیان کرد: هنر مجموعهای از احساس، ادراک، زیباییها، حقایق و تبیین آنهاست و حقیقتی بسیار فاخر و عطیهای از جانب پروردگار است، که مانند هر موهبت دیگر الهی مسئولیتها و تکالیفی را برای صاحب آن به همراه میآورد.
مسئول حوزه بسیج دانشجویی استان البرز با بیان اینکه هنرمند علاوه بر تکالیف ذاتی انسانی به علت ویژگیهای بسیار ممتاز هنر باید در خصوص قالب و مضمون آثار خود احساس تعهد کند، تصریح کرد: هنرمندان باید علاوه بر مسئولیتپذیری در خلاقیت نوآوری و پیشرفت در قالب همواره در قبال مضمون و محتوای آثار خود نیز حساس باشند و از این طریق به مخاطبان خود احترام بگذارند.
هنر و اخلاق منزوج یکدیگرند
وی خاطرنشان کرد: هنر و اخلاق منزوج یکدیگرند هر قدر یک هنرمند به مرحله بالاتر از فکر و اندیشه و درک عقلانی برسد، جوهره کارهای هنری و کیفیت و ارتقای بیشتری خواهد یافت و درک هنری او از پشتوانه بیشتری برخوردار خواهد شد.
فلاح نژاد گفت: هنر دینی آن است که معارفی که ادیان دینی و کاملتر از همه دین مبین اسلام با هدف سعادت بشر به دنبال ترویج آن بوده در جوامع انسانی منتشر کند و در افکار بشر ماندگار و جاودانه سازد چراکه نمیتوان در وادی هنر با انگیزههای سطحی و یا ناسالم حرکت کرد و سرافراز و موفق بود.
وی با بیان اینکه باید با کارهای هنری لطیف و عمیق اهل بیت عصمت و طهارت (ع) را به عنوان الگوهای عملی به ملتهای تشنه معرفی کرد، اظهار کرد: نیازهای روحی بشر گرفتار در بحران هویت در دنیای امروز را میتوان با تولید آثار هنری فاخر پاسخ داد.
مسئول حوزه بسیج دانشجویی استان البرز با بیان اینکه استان پرافتخار البرز میراثدار فرهنگ چند هزار ساله و مهد فرهنگ تمدن در کشور است، بیان کرد: مردمان آن به مهماننوازی و هنر شهرهاند و باور داریم تعالی دانش و فرهنگ و هنر جز با تعامل و تبادل فکر و اندیشه امکانپذیر نیست و در این میان تولید آثار فاخر و توجه به نقش امکانناپذیر آن در فرهنگ یکی از درخشانترین پدیدههای عصر حاضر است که با گستردگی آثار ژرف و ارزشمندی بر جای میگذارد و به نزدیکی با فرهنگهای مختلف کمک میکند.
وی با بیان اینکه یکی از درخشانترین پدیدههای عصر حاضر و ویژگی بارز هنر ایران باورها و داشتههای است که برگرفته از حقیقت بیرونی انسان و تلاش او برای رسیدن به سعادت است که خواسته ادیان و فرهنگها و یکی از آرمانهای فطری بشر است، تصریح کرد: به همین دلیل هنر توانسته جایگاه جهانی پیدا کند و در سطح جهان نیز، مخاطبانی کسب کند.
جشنواره ققنوس با هدف کشف دانشجویان هنرمند برگزار میشود
فلاحنژاد خاطرنشان کرد: جشنواره فرهنگی هنری دانشجویی ققنوس با هدف کشف، شناسایی و حمایت از دانشجویان هنرمند که ویژگی بارز این جشنواره است، این جشنواره را نسبت به جشنوارههای دیگر متفاوت میسازد.
وی ادامه داد: در جهانی که هنوز به رغم تمام پیشرفتها و نوآوریها تروریست، خشونت و دیکتاتوری مردم را میآزارد هنر درد آشنا و منتقد بر وجدان بشری موردپسند آزاری خواهان و حقطلبان جهانی خواهد بود.
مسئول حوزه بسیج دانشجویی استان البرز با بیان اینکه این جشنواره رابطه نزدیک و تنگاتنگ با دانشجویان و دانشگاهها برقرار میکند، گفت: در این دوره آثار مختلفی ارائه شد، آثاری که به لحاظ مضمونی و محتوایی متفاوت اما همگی برای تحقق مشترک بودند.
وی با بیان اینکه مشارکت دانشجویان بیانگر تنوع و تکثر ایدهها و جایگاه این جشنواره در بین دانشجویان استان است، اظهار کرد: ویژگی بارز این جشنواره این است که آثار برجسته همه دانشجویان با فرهنگها و تفکرات مختلف میپذیرد و امکان حضور تمام دانشجویان هنرمند و خلاق از گوشه و کنار استان فراهم میشود.
فلاح نژاد بیان کرد: طراحی موضوعی و هدفمند در بخشهای ادبیات، موسیقی، هنرهای تجسمی، ادبیات نمایشی، مداحی، پژوهشهای هنری، ابتکار هوشمندانه و دقیقی بود که امکان رقابت تمام دانشجویان هنرمند با گرایشهای مختلف به بهترین وجه تسهیل کرد.
وی متذکر شد: امسال با تشکیل انجمنها و هستههای مسئله محور در جشنواره ققنوس گامی در جهت اجرای کیفی و کمی جشنواره برداشته شد.
در آئین ششمین جشنواره فرهنگی، هنری، دانشجویی ققنوس با رونمایی از آثار هنری از ۲۳ نفر به عنوان نفرات برگزیده و شایسته تقدیر تجلیل و قدردانی شد.
همچنین از کتاب لالههای مؤذن ۳ نگاهی به سیره زندگی شهید محمود نریمانی با نویسندگی مهدیه دانایی رونمایی شد و از پدر و مادر این شهید والامقام و نویسنده این کتاب فاخر، تقدیر به عمل آمد.
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