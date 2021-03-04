دومین قربانی کرونای انگلیسی دریاسوج/یک پزشک شهید راه سلامت شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه خبر فوت دکتر محمد زارع از پزشکان خط مقدم مقابله با کرونا بر روی خروجی رسانه‌های استان قرار گرفت.

بر اساس گفته‌های یزدان پناه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، دکتر زارعی پزشک معالج بیمار مبتلا به کرونای انگلیسی بوده و خود نیز به این نوع ویروس مبتلا شده است.

دکتر زارع از متخصصین داخلی بیمارستان معین کرونای شهید جلیل یاسوج بود.

دکتر زارع اولین پزشک شهید مدافع سلامت استان است.

با ثبت دومین مورد، شمار قربانیان کرونای انگلیسی در کهگیلویه و بویراحمد به دو نفر رسید.

پیش از این یک جوان ۳۳ ساله در بیمارستان شهید جلیل یاسوج بر اثر ابتلاء به کرونای انگلیسی جان خود را از دست داده بود.