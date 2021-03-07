طرح جهادگران قرآنی نیازبه اراده،اقدام و برنامه ریزی متناسب دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی اخوان صباغ امروز یکشنبه هفدهم اسفند ماه در مراسم امضای تفاهم نامه میان سازمان دارالقرآن و سازمان بسیج سازندگی با اشاره به خدمات ۴۰ ساله سازمان دارالقرآن الکریم گفت: این سازمان ابتدا برای نظارت بر چاپ و نشر قرآن و آموزش عمومی قرآن تأسیس شد و تا کنون ۱۴ هزار مؤسسه و خانه قرآنی در سراسر کشور ایجاد شده که از سوی مردم بوده و ۱۰ تا ۱۵ هزار جلسه خانگی قرآن نیز برقرار است.

وی افزود: تاکنون ۶۰ هزار مربی قرآنی آموزش‌های لازم را دیده‌اند و ۸۰ هزار نفر در آزمون‌های تخصصی شرکت کرده‌اند که بالغ بر هشت هزار نفر موفق به دریافت مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترای قرآنی شده‌اند.

اخوان ادامه داد: البته استفاده از ظرفیت مردمی به اندازه حداقلی بوده در حالی که امکان بهره برداری بیشتر وجود دارد. جمعیت زیادی در کشور وجود دارد که به آموزش‌های قرآنی نیاز دارند و با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن باید ۵۰ میلیون در مسیر حفظ قرار گیرند تا ۱۰ میلیون حافظ قرآن تربیت شود.

وی تاکید کرد: با توجه به ظرفیتی که در بسیج وجود دارد، سازمان دارالقرآن آمادگی دارد تا با همکاری سازمان بسیج همانگونه که در حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله یا ویروس کرونا به عنوان پیشانی حرکت‌های مردمی حضور دارد، در فضای قرآنی انتظار داریم تا ظرفیت گروه‌های جهادی در مسیر آموزش‌های قرآنی و از طرف دیگر ظرفیت مؤسسات قرآنی در فضای کار جهادی قرار گیرد.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم افزود: تفاهم نامه امروز در واقع یک توافق اجرایی ذیل تفاهم نامه‌ای است که میان حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و سردار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران به امضا رسیده و این توافق نامه برای جهادی کردن قرآنی‌ها و قرآنی کردن گروه‌های جهادی است.

سردار محمد زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی گفت: بسیج مولود انقلاب و تبدیل کننده تهدیدها به فرصت هاست و هر جا که تهدیدی متوجه انقلاب اسلامی بوده، بسیج به میدان آمده است. اگر سیل یا زلزله‌ای در کشور اتفاق می‌افتد همه ما دچار نگرانی می‌شویم و تلاش می‌کنیم تا مشکلی را حل کنیم و در آسیب‌های اجتماعی نیز دغدغه مند هستیم ولی در برخی موارد دغدغه نداریم.

وی افزود: ما باید برای خودمان تهدید فرض کنیم که چرا عناصر زندگی ما بر مبنای قرآن و سخنان اهل بیت (ع) نیست. آیا تجارت، ارتباط با همسایه، تربیت فرزند، مصرف کالا و سایر شئون زندگی ما بر اساس قرآن است و آیا نوع خدمت ما به مردم طبق دستورات قرآن است؟ ما باید فراتر از فعالیت‌های قرآنی به زندگی قرآن توجه کنیم و بسیج می‌تواند در این زمینه کمک کند.

زهرایی گروه‌های جهادی را حلقه میانی و تأثیرگذار دانست و افزود: ۴۲ هزار گروه جهادی که یک لشکر ۷۰۰ هزار نفری را تشکیل می‌دهد در تخصص‌های مختلف فعالیت می‌کنند و ۲۴ هزار صندوق قرض الحسنه با ظرفیتی بالغ بر یک میلیون نفر عضو این صندوق می‌توانند به گفتمان سازی جریان قرآنی کشور کمک کنند.

وی در پایان گفت: این فعالیت مقدسی است که با اراده و باور می‌توان آن را عملیاتی کرد. همچنین برنامه اقدام سالیانه، استمرار جلسات پایش و رصد سالیانه و مشخص شدن فعالیت‌ها در کارگروه قرآنی به سرعت اقدامات، دامن خواهد زد. این فعالیت‌ها در فضای آموزش و تربیت کادر متخصص ظرفیت خوبی ایجاد خواهد کرد.