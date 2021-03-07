مخالفت آمریکا با تحقیقات لاهه علیه اسرائیل شرم آور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «حازم قاسم» سخنگوی جنبش حماس به مخالفت دولت آمریکا با آغاز تحقیقات دادگاه بین‌المللی کیفری درباره جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین واکنش نشان داد.

وی به شدت این اقدام دولت آمریکا در حمایت آشکار از رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

حازم قاسم بیان کرد: مخالفت دولت آمریکا با تحقیقات دادگاه لاهه درباره جنایات جنگی رژیم صهیونیستی مایه شرمساری و خجالت است.

وی ادامه داد: اتخاذ چنین مواضعی باعث می شود رژیم صهیونیستی به ارتکاب جنایت بیشتر علیه ملت فلسطین تشویق شود. قاسم تاکید کرد: در سایه همین موضع گیری ها، آمریکا همچون گذشته شریک جنایات این رژیم خواهد بود.

چند روز قبل اعلام شد که دادستان دیوان کیفری بین المللی (ICC) رسماً تحقیق درباره وقوع جنایت جنگی در فلسطین را آغاز می کند. فاتو بنسودا دادستان دیوان بین‌المللی کیفری در بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد: من آغاز تحقیقات درباره وضعیت فلسطین توسط دفتر دادستان دیوان بین‌المللی کیفری را تأیید می‌کنم.

وی در ادامه وعده داد که تحقیقات مذکور «مستقل، بی‌طرف و شفاف» باشد. این در حالیست که آمریکا مخالفت خود را با این روند اعلام کرده است.