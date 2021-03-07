به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری صبح امروز در نطق پیش از دستور خود با اشاره به موضوع کوه خواری در کوه بی بی شهر بانو در شهرری گفت: این کوه که نخستین رویداد آن مربوط به دوران ساسانیان است، یکی از مهم‌ترین آثار محیط زیستی و تاریخی محسوب می‌شود. متاسفانه با وجود اهمیت کوه بی بی شهر بانو، هیچ نشانی از فضای گردشگری در آن دیده نمی‌شود و شاهد برداشت سنگ سیمان از آن نیز هستیم.

وی تاکید کرد: متاسفانه شاهد سند خوردن یک فضای ملی به نام یک نهاد عمومی هستیم و به همین دلیل شاهد برش خوردن و استخراج از کوه نیز هستیم.

نظری عنوان کرد: در پشت کوه برداشت‌های غلط کارخانه‌های سیمان در حال انجام است. اینکه یک کوه چگونه می‌تواند برای یک ارگان باشد جای تعجب دارد. متاسفانه منافع عمومی در این قطعه میراثی لحاظ نمی‌شود و انتظار می‌رود با توجه به تاکیدات رهبری مبنی بر جلوگیری از کوه خواری، سازمان محیط زیست نسبت به بازگشت این کوه به میراث و اموال عمومی اقدام کند.

این عضو شورای شهر تهران خطاب به شهرداری تهران نیز تصریح کرد: لازم است تا شهرداری همراه با اداره کل محیط زیست تهران نیز نسبت به تعطیلی این کارخانه‌ها، اقدام کرده تا از تخریب بیشتر این کوه جلوگیری شود.

نظری افزود: خوشبختانه روز گذشته نیز شاهد ثبت شدن چشمه علی در فهرست آثار کشور بودیم و اگر این اتفاق زودتر رخ می‌داد، شاهد خشک شدن آن بر اثر احداث خطوط مترو نبودیم.