آزادسازی ۲ هکتار از اراضی کشاورزی در رباط کریم

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم علیش پور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم از قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز و آزادسازی اراضی زراعی در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: ساخت و سازهای غیر مجاز انجام شده در ۲ هکتار از اراضی زراعی شهرستان رباط کریم قلع و قمع و این اراضی به وضع سابق اعاده شدند.

دادستان عمومی و انقلاب رباط کریم گفت: در پی دریافت گزارشاتی مبنی بر اقدام افراد سود جو به ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری اراضی زراعی در روستاهای این شهرستان، نماینده این دادستانی همراه نمایندگان نهادهای ذیربط و با تأمین امنیت توسط عوامل انتظامی در محل حضور یافتند.

وی گفت: با صدور دستور قضائی، ۳۶ مورد دیوارکشی غیر مجاز در مساحت تقریبی ۲ هکتار از اراضی کشاورزی روستای حسین رباط کریم تخریب شد و این اراضی آزاد سازی و به وضع سابق اعاده شدند.