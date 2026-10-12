آزادسازی یک منطقه دیگر در دونتسک توسط نیروهای روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در حال حاضر درگیری هایی در داخل منطقه تحت محاصره در خارکوف برای آزادسازی مناطق نیکولایفکا، وارواروفکا، نفیدوفکا و چرنویه در جریان است.

این وزارت خانه تاکید کرد: نیروهای مسلح روسیه منطقه لیدینو واقع در دونتسک را آزاد کردند.

وزارت دفاع روسیه اضافه کرد: یگان های مربوطه موقعیت تاکتیکی خود را در طول خط درگیری تثبیت کرده و ضربات سنگینی به نیروهای مسلح اوکراین وارد آوردند به طوری که طی ۲۴ ساعت گذشته دست کم ۲۲۰ نظامی اوکراینی کشته شدند.