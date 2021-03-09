دفتر «ادبیات نمایشی» رادیو احیا شد/ فعالیت دوباره بعد از چند سال

امین رهبر سرپرست دفتر ادبیات نمایشی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو درباره احیای این دفتر بعد از چند سال تعطیلی به خبرنگار مهر گفت: ابتدای دهه ۹۰ در حوزه متون نمایشی رادیو اتفاقاتی افتاد که منجر به تاسیس دفتر ادبیات نمایشی رادیو شد. آن زمان مدیریت رادیو نمایش بر عهده مهدی دهقان‌نیری و مدیریت دفتر ادبیات نمایشی با نادر برهانی‌مرند بود که یکی از چهره‌های شاخص نمایشنامه نویسی معاصر است.

وی درباره اهداف راه‌اندازی این دفتر بیان کرد: هدف این دفتر بالا بردن کیفیت آثار نمایشی رادیو بود و کل متون نمایشی که در رادیو تولید می‌شد از فیلتر دفتر ادبیات نمایشی عبور می‌کرد.

رهبر ادامه داد: چند کارشناس و نویسنده خبره هنرهای نمایشی هر کدام در بخش‌های مختلف به صورت تخصصی روی نمایش‌ها نظارت داشتند. همچنین برگزاری جشنواره‌های داخلی که به صورت ماهانه بین نویسندگان این دفتر برگزار می‌شد باعث تشویق هنرمندان بود. از دیگر برنامه‌های این دفتر می‌توان به برنامه «چهار فصل حکایت» اشاره کرد که بزرگداشت نویسندگان بزرگی چون اکبر رادی، محمد چرمشیر، محمود استاد محمد، خسرو حکیم رابط در این برنامه انجام شد.

وی درباره دلایل تعطیلی این دفتر گفت: بعد از حدود چهار سال، به دلیل نبود این دفتر در چارت اداری رادیو، با تغییر مدیریت اداره کل هنرهای نمایشی، دفتر ادبیات نمایشی به راحتی تعطیل شد و کسی متوجه چنین اتفاق بزرگی نشد. اتفاقی که هنرمندان بزرگ رادیو و تئاتر نسبت به آن فخر می‌فروختند و بعد از تعطیل شدن این دفتر بسیاری از نویسنده‌ها دیگر راغب نبودند، برای رادیو بنویسند.

سرپرست دفتر ادبیات نمایشی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با اشاره به تغییرات تازه در رادیو گفت: خوشبختانه در دوره مدیریت محسن سوهانی، تصمیم بر احیای این دفتر گرفته شد. امیدواریم با ثبت این دفتر در چارت اداری رادیو، بتوانیم با جذب نویسندگان نخبه و پرورش نویسندگان جدید برای رشد و اعتلای هنرهای نمایشی گامی موثر برداریم.