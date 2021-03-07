حجت الله علی عسگریان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های هواشناسی استان اصفهان اظهار داشت: بررسی این نقشه‌ها بیانگر جوی نسبتاً پایدار بر روی استان است.

وی افزود: بر این اساس وضعیت جوی در اکثر مناطق صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی هوای استان اصفهان با بیان اینکه فردا دوشنبه با گذر موج ضعیف از روی استان در برخی مناطق گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید نیز پیش‌بینی می‌شود، ابراز داشت: برای روز پنج شنبه با نفوذ سامانه‌ای ناپایدار شاهد افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و بارندگی در سطح استان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه دمای هوای استان اصفهان طی ۲۴ ساعت آینده یک تا سه درجه سانتی‌گراد افزایش می‌یابد، تصریح کرد: در این بازه زمانی دمای هوای اصفهان در گرم‌ترین و سردترین ساعات بین ۲۰ و چهار درجه سانتی‌گراد بالای صفر در نوسان است.

علی عسگریان گفت: همچنین طی ۲۴ ساعت آینده بویین میاندشت با دمای منفی هفت درجه سانتی‌گراد سردترین و و خور و بیابانک با دمای ۲۳ درجه سانتی‌گراد بالای صفر به عنوان گرم‌ترین نقطه استان پیش‌بینی شده است.