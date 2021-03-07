فیلم شهر مهتابی در کرمان اکران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی و اکران فیلم «شهر مهتابی» باحضور هنرمندان و هنردوستان برگزار شد.

شهردار کرمان در این آئین که در محل سینما شهرتماشای شهر کرمان برگزار شد، گفت: خدا را شاکریم که پویش افتتاح شهرداری کرمان به هفته سی‌وششم رسید و امروز طی پویش سی‌وششم، از فیلم بلند «شهر مهتابی» به تهیه‌کنندگی شهرداری کرمان و کارگردانی مسعود اشجعی از هنرمندان صاحب‌نام کرمان، رونمایی می‌کنیم.

سیدمهران عالم‌زاده افزود: هنر که همیشه از آن به‌عنوان شیرین‌ترین و زیباترین راه انتقال مفاهیم، یاد شده و می‌شود، می‌تواند در حوزه فرهنگ‌سازی نقش مؤثری داشته باشد و در جهت اصلاح رویکردها و آسیب‌های اجتماعی نیز نقش بسزایی دارد.

وی با بیان اینکه ما نمی‌توانیم بدون اینکه از هنر استفاده کنیم، فرهنگ‌سازی و یا رویکردها را اصلاح کنیم، ادامه داد: به‌عنوان مثال وقتی شعر در بستر موسیقی قرار می‌گیرد و به مردم منتقل می‌شود، هم آوای شیرین‌تری دارد و هم اثرپذیری بیشتری خواهد داشت.

عالم‌زاده بیان کرد: هنر فیلم‌سازی و فیلم هم به‌عنوان یکی از شیوه‌های انتقال مفاهیم فرهنگی هنری و محتوایی، نقش بسزایی در اصلاح و حل مشکلات و آسیب‌های اجتماعی دارد.

شهردار کرمان ادامه داد: امروز خوشحالم که شهرداری و مدیران شهری به نقطه‌ای از بلوغ فکری رسیده‌اند که به حوزه فعالیت‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی به‌عنوان یکی از دستورالعمل‌های مهم شهرداری نگاه و توجه ویژه‌ای دارند.

عالم‌زاده گفت: حقیقتاً یکی از آرزوهای من در شهرداری کرمان این بود که به این سمت برویم که بتوانیم در حوزه تولید محتوا، کارهای ارزشمندی را با محوریت شهرداری کرمان تولید کنیم که در کشور هم الگوسازی شود؛ چراکه قطعاً وقتی یک فیلم یا موسیقی ارزشمند و تأثیرگذار با محتوای مدنظر شهرداری ساخته می‌شود، می‌تواند در کشور الگوسازی کند و سایر شهرداری‌ها هم در این حوزه قدم بردارند.

وی افزود: آن وقت است که شهرداری‌ها در کنار تولیدات خوب، از حوزه فرهنگ و هنر هم به شکلی حمایت و آن‌ها را یاری می‌کنند و مردم نیز به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی جامعه، از یک اثر خوب بهره مناسب می‌برند.

شهردار کرمان بیان کرد: به همین دلیل امروز یکی از روزهایی است که بسیار خوشحالم این اتفاق میمون و مبارک رقم خورد و اولین فیلم بلند توسط شهرداری کرمان تهیه شد.

عالم‌زاده گفت: قطعاً در سال ۱۴۰۰ با تکیه بر تجربه‌ای که شهرداری کرمان پیدا کرده است، در حوزه فیلم‌سازی و مستندسازی کارهای ارزشمند دیگری را تهیه کرده و به جامعه تقدیم خواهد کرد تا مورد استفاده مردم قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: از اعضای شورای اسلامی شهر کرمان تشکر می‌کنم که در این دوره با توجه ویژه‌ای که به حوزه فعالیت‌های فرهنگی هنری دارند و مصداق آن، افزایش چند برابری بودجه فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی در این دوره از مدیریت شهری است، نشان داده‌اند که به این موضوع اهمیت می‌دهند.

شهردار کرمان افزود: همچنین از همه همکارانی که در حوزه فرهنگی هنری کار می‌کنند؛ ازجمله آقای جوشایی که ابتدا سکان معاونت فرهنگی را برعهده گرفتند، تا الان که آقای جهانشاهی، معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان هستند و نیز مجموعه همکاران‌شان تشکر و قدردانی می‌کنم.

عالم‌زاده ادامه داد: از کارگردان خوب استان و کشور آقای «مسعود اشجعی» و بازیگران و سایر عوامل فیلم نیز تشکر و قدردانی می‌کنیم و به خاطر همه کمبودهایی که ممکن است از ناحیه شهرداری کرمان صورت گرفته باشد، عذرخواهی می‌کنم و به مردم اطمینان می‌دهم که شهرداری کرمان در این حوزه در سال ۱۴۰۰ نقش متفاوت‌تری خواهد داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر کرمان نیز در این آئین با تبریک ایام ماه مبارک رجب گفت: رونمایی از این فیلم بلند، کار ارزشمندی است که هنرمند شایسته استان «مسعود اشجعی» با همراهی دیگر هنرمندان به تهیه‌کنندگی شهرداری آن را ساخته است.

محمدرضا علیزاده افزود: با اینکه در استان ظرفیت‌های خوبی در حوزه سرمایه و ظرفیت نیروی انسانی و فیلم‌سازی داریم، زیرساخت‌ها و سینماها گسترش خوبی داشته‌اند و در حوزه آموزش فیلم‌سازی هم اتفاقات خوبی افتاده است، اما مشکلی که وجود دارد، نبود تهیه‌کننده و حامی است.

وی ادامه داد: فیلم‌سازان معمولاً حامی و تهیه‌کنندگان همراهی نداشتند و اتفاق خوبی که امروز افتاده، همراهی شهرداری کرمان در این دوره است که امیدواریم این همراهی شورای شهر و شهرداری کرمان این خلاء را پر کند.

علیزاده بیان کرد: از این حیث جا دارد از مجموعه شورای اسلامی شهر و شهردار کرمان و کلیه کسانی که نگاه مثبتی به حوزه هنر و به خصوص سینما دارند، تشکر کنم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر کرمان افزود: در کنار همه اتفاقات خوبی که در شهرداری کرمان در این دوره در حوزه‌های مختلف عمرانی رقم خورده، افزایش بودجه فرهنگی هنری و مهم‌تر نگاه مثبت عوامل مختلف و ارکان مختلف شهرداری به مقوله‌ی فرهنگ و هنر باعث شده شاهد رویدادهای بسیار بزرگی در این ایام در شهر کرمان باشیم و ای کاش بتوانیم این کارها را به شهرداری‌های دیگر استان تعمیم دهیم.

علیزاده با تاکید بر اینکه قطعاً شهرداری‌ها به جز فعالیت‌های عمرانی، در حوزه فرهنگی هنری نیز می‌توانند نقش زیادی داشته باشند، اظهار امیدواری کرد این حرکت و حمایت و پشتیبانی و تهیه‌کنندگی شهرداری کرمان که امروز شاهد آن هستیم، ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه به فرموده مقام معظم رهبری «هر چه در قالب هنر نگنجد؛ ماندنی نیست»؛ استفاده از ظرفیت و قابلیت‌های هنری برای تبیین و بیان مسائل و مشکلات و دیدگاه‌ها، آموزش و تغییر نگرش‌های مردم، بسیار حائز اهمیت است و از شهرداری سپاسگزارم که با این نگاه ویژه به مسائل فرهنگی ورود پیدا کردند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان با اشاره به جشنواره جهانی نقاشی کودک شهرداری کرمان که رویداد بسیار بزرگ و در حال اجراست، ادامه داد: سازمان فرهنگ و ارتباطات کشور که خیلی کم به مسائل فرهنگی استان‌ها ورود می‌کنند؛ چون معمولاً هماهنگ‌کننده کارهای فرهنگی برون مرزی هستند، مکاتبه کرده‌اند که برای همکاری و همراهی با رویداد نقاشی جهانی که شهرداری کرمان برگزار می‌کند، آمادگی داریم.

وی گفت: این نامه از این حیث اهمیت دارد که در این سال‌ها سابقه نداشته که سازمان فرهنگ و ارتباطات کشور به برنامه‌های استان‌ها ورود کند و این نشان می‌دهد این اقدام و حرکت‌هایی که در شهرداری کرمان در حوزه فرهنگی و هنری شروع شده و انجام می‌شود، فعالیت‌های قابل تقدیر و قابل تحسینی است.