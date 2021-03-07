عامل انفجار کشتی اسرائیلی موشک یا شیء خارجی نبوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، تصاویر اختصاصی المیادین (ضبط شده توسط پهپادهای ایرانی) نشان می‌دهد عامل انفجار در کشتی (متعلق به رژیم صهیونیستی) در دریای عمان موشک یا شیء خارجی نبوده بلکه این کشتی از داخل منفجر شده است.

المیادین گزارش داد: پس از ادعاهای اخیر درباره هدف قرار گرفتن کشتی اسرائیلی از سوی ایران، منابع آگاه تصاویر و فایل ویدئویی اختصاصی در اختیار المیادین قرار دادند که از سوی پهپادهای ایرانی از این کشتی اسرائیلی گرفته شده است و گویای حقیقت است.

منابع آگاه در گفتگو با المیادین تصاویر و فایل ویدئویی اختصاصی که پهپادهای ایرانی از کشتی اسرائیلی که -در دریای عمان در ۲۶ فوریه گذشته هدف قرار گرفت- دادند که این تصاویر و صحنه‌های نشان می‌دهد که عامل انفجار در کشتی اسرائیلی ناشی از حمله خارجی نبوده است بلکه عناصری از داخل این کشتی دست به عملیات جعلی زده اند. عامل انفجار در کشتی اسرائیلی ناشی از حمله خارجی نبوده است بلکه عناصری از داخل این کشتی دست به عملیات جعلی زده اند.

یک مقام آگاه به المیادین گفت: انتخاب زمان این عملیات یکی از دلایل اصلی آن بوده است. هیچ دلیلی برای انجام اقدام علیه کشتی باری اسرائیل به ویژه چند هفته قبل از انتخابات اسرائیل وجود ندارد.

این مسئول اشاره کرد که این اولین باری نیست که این کشتی به آب‌های خلیج فارس وارد می‌شود بلکه قبلاً هم در مارس ۲۰۲۰ به منطقه آمده است و در عمان، کویت، بحرین، عربستان و قطر لنگر انداخته است.

طبق گفته این مقام، ادعای نتانیاهو درباره هدف قرار دادن کشتی از سوی ایران در آستانه انتخابات اسرائیل شبهه برانگیز است. رسیدن بایدن به قدرت و افول قدرت بن سلمان ترس رژیم صهیونیستی را به دنبال داشته است.

المیادین تاکید کرد: نتانیاهو به منظور فرار از وضع شکننده به ویژه همزمان با روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا، هیچ راهی جز ملتهب کردن فضای امنیتی در منطقه نیافته است. تهران این ادعاهای نتانیاهو را بی اساس دانسته و اینکه هیچ نقشی در حمله نداشته است.