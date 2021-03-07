دستور رئیسی برای تعیین تکلیف سریع خودروهای دپو شده در انبارها

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار با اعضای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به تاریخچه برخورد با اموال مصادره شده در کشور گفت: تاریخچه برخورد با اموال مصادره‌ای به نفع دولت اعم از اموال قاچاق یا مسترد شده از سوی دادگاه‌ها، بعد از پیروزی انقلاب تا امروز روند یکسانی نداشته و دچار تغییرات زیادی بوده است.

وی افزود: در طول سالیان گذشته اشکالات ساختاری نحوه برخورد با اموال مصادره شده موجب شده بود که برخی افراد با سوابقی درخشان، بعد از مدتی دچار آسیب شده و حیثیت، آبرو و سوابق آنها مورد تردید و سوال قرار بگیرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به ترکیب مجمع سازمان اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: قانونگذار برای آن‌که سازمان اموال تمیکی تشکیلاتی با عملکردی مناسب باشد، مجمعی را با حضور وزرا و عالی‌ترین مقامات اجرایی کشور، هیئت مدیره، مدیرعامل، ناظرین و حسابرس برای آن پیش‌بینی و سازوکاری برای ارتباط این سازمان با قوه قضائیه برای نظارت مستمر بر عملکرد آن طراحی کرده است.

رئیسی امور مربوط به سازمان اموال تملیکی را اموری پیچیده عنوان کرد و در عین حال تصریح کرد: نباید بعد از ارسال کالا به انبار، کار را تمام شده تصور کرد.

وی خاطر نشان کرد: فردی که کالایی از او تحت عنوان قاچاق اخذ شده تا در سیر تملیک و واگذاری قرار بگیرد، از ابعاد مختلف به موضوع نگاه می‌کند تا ببیند چگونه با آن کالا یا کالاهایی که در اختیار او بوده برخورد می‌شود و تفاوتی هم ندارد که آن کالا ماشین یا موبایل بوده؛ بلکه آن فرد نظاره‌گر است و دل از مالی که در اختیارش بوده نمی‌کند.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: عدم نگهداری صحیح و متعاقب آن تباه شدن کالا در انبار، عدم اقدام به موقع و کارشناسی صحیح نسبت به کالا و همچنین عدم واگذاری و استفاده درست از کالای ضبط‌شده، هم پیش روی فردی که کالایی تحت عنوان قاچاق از او اخذ شده و هم پیش روی همگان قرار دارد.

آیت الله رئیسی با بیان این‌که نباید منکر زحمات و تلاش‌های مسئولان و کارکنان سازمان اموال تملیکی بود، در عین حال گفت: آنچه پیش روی همگان قرار دارد این است که وضعیت انبارهای کالاها نگران کننده است و بازرسان و ناظران نیز این وضعیت را تأیید می‌کنند.

رئیس قوه قضائیه با بیان این‌که سامان دادن ۷۰ انبار در سطح کشور اقدامی نشدنی نیست، تصریح کرد: رفع مشکلات کالاهای موجود در انبارها کاملاً از دست نیروهای سازمان اموال تملیکی بر می‌آید.

رئیسی در ادامه با بیان این‌که صدور آرا و تعیین تکلیف اموال مصادره شده نباید مشول مرور زمان شوند، اظهار داشت: نمایندگان دستگاه قضا در مجمع سازمان اموال تملیکی باید دو سویه اقدام کنند و از یک‌سو وظیفه نظارتی و بازرسی خود را انجام دهند و از طرف دیگر موانع قوه قضائیه در رابطه با عملکرد سازمان اموال تملیکی را از سر راه این مجموعه بردارند.

رئیس قوه قضائیه همچنین به مسئولان سازمان اموال تملیکی متذکر شد که مشکلات‌شان با دادگاه‌ها را به نمایندگان دستگاه قضا در این سازمان انتقال دهند.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش، مجمع سازمان اموال تملیکی را یک مجمع قوی دانست و افزود: قوی‌ترین تیم اقتصادی دولت در مجمع سازمان اموال تملیکی حضور دارند و پذیرفتنی نیست که در این شرایط از مشکلات مالی این سازمان صحبت شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با انتقاد از رویه صورتجلسه‌گردانی در سطح سازمان‌ها و دستگاه‌های کشور به ذکر خاطره‌ای در این زمینه پرداخت و گفت: زمانی که دادستان کل کشور بودم، صورتجلسه ای از مجمع سازمان اموال تملیکی را برای من آوردند و از من خواستند آن را امضا کنم که من گفتم در جلسه حضور نداشتم و نمی‌توانم این صورتجلسه را امضا کنم اما آنها عنوان کردند روال اینجا این‌گونه است که مجمع صورتجلسه‌گردانی می‌کند! که در پاسخ گفتم باید جلسه برگزار شود و من هم در آن حضور داشته باشم تا آن وقت صورتجلسه را امضا کنم.

رئیسی در ادامه، تشخیص، شناسایی و اولویت بندی مشکلات، ارائه راهکارهای رفع مشکلات و همچنین پیگیری سریع اجرای راهکارها را از سرفصل‌هایی عنوان کرد که باید در دستور کار سازمان اموال تملیکی قرار داشته باشند.

رئیس قوه قضائیه گفت: نباید موبایل مردم که باید دست یک مصرف‌کننده باشد، به انبار منتقل شده و از بین رفته و پس از خراب شدن به بیرون از انبار منتقل شود.

رئیس دستگاه قضا همچنین تأکید کرد که در این مسیر، دادستان کل و رئیس سازمان بازرسی باید از طریق برگزاری جلسات مشترک، پیگیری‌ها و نظارت‌های خود را تقویت کنند و از سوی دیگر مجموعه اجرایی سازمان اموال تملیکی نیز به همراه ناظران خود باید هرچه سریع‌تر وضعیت انبارهای کالاهای مصادره شده را اصلاح نماید.

رئیسی وضعیت انبارهای کالاها را به هیچ وجه قابل قبول ندانست و با اشاره به پخش گزارشی از رسانه ملی، تاکید کرد که نباید شرایط به گونه‌ای باشد که خودروهای مصادره شده چندین سال زیر تابش آفتاب بمانند.

رئیس قوه قضائیه همچنین گفت که «آن بخش از موانع پیش روی عملکرد سازمان اموال تملیکی که مربوط به شورای عالی اقتصادی سران قواست را در دستور کار قرار می‌دهیم تا ان‌شاالله به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم.

آیت الله رئیسی در پایان با ابراز امیدواری از برگزاری مجدد جلسه اعضای مجمع سازمان اموال تملیکی در ماه‌های آتی گفت: ان‌شاالله با یک حرکت جهادی از ناحیه همه مسئولان، شاهد اجرایی شدن گزارش دادستان کل کشور پیرامون تعیین تکلیف هرچه سریع کالاهای مصادره شده و عملکرد بهتر سازمان اموال تملیکی در زمینه برخورد با این کالاها باشیم. مقادیر زیادی از کالاهای موجود در انبارها در حال فاسد یا مستهلک شدن هستند.