روابط ایران و قزاقستان در طول تاریخ برادرانه و عمیق بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسخت اورازبای شامگاه یکشنبه در شب فرهنگی ایران و قزاقستان اظهار کرد: از برپایی چنین برنامه‌ای تشکر کرده و امیدوارم این ابتکار جدید ادامه داشته باشد.

وی افزود: قزاقستان کشور همسایه دوست و برادر برای جمهوری اسلامی ایران بوده و مقامات کشور چندین بار در پیام‌هایی تاکید کردند که قزاقستان جزو کشورهای انگشت‌شمار است که در سخت‌ترین دوره تاریخ معاصر در زمان جمهوری اسلامی هرگز کاری که باعث ناراحتی ایران شود را انجام نداده است.

اورازبای تاکید کرد: تاریخ نشان داده روابط دو کشور در همه بخش‌ها فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برادرانه و عمیق بوده است.

وی ادامه داد: ما به این برادری و روابط دوستانه ارج می نهیم و جمهوری اسلامی را به عنوان یک کشور بزرگ و صمیمی می‌دانیم.

اورازبای گفت: قزاق های حاضر در جمهوری اسلامی ایران اکثراً در استان گلستان بوده ولی همیشه روسای ما از دولت ایران به پذیرش قزاق‌ها و روابط برادرانه با آنها تشکر می‌کردند و ما این امر را فراموش نخواهیم کرد.

وی بیان کرد: امیدوار هستیم قزاق هایی که در ایران به دنیا آمده و یا کسانی که به کشور برگشتند همیشه بچه‌های خود را با احترام صمیمانه نسبت به ایران تربیت کنند.