مرگ سیاستمدار و میلیاردر سرشناس فرانسوی در یک سانحه هوایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس فرانسه اعلام کرد که «الیویه دوسو» سیاستمدار محافظه کار فرانسوی و یکی از میلیاردرهای سرشناس این کشور روز یکشنبه در پی سقوط بالگرد کشته شد.

با انتشار خبر مرگ این شخصیت سرشناس فرانسوی، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه مراتب احترام خود را نسبت به درگذشت این سیاستمدار ۶۹ ساله بجا آورد.

اولیویه دوسو پسر ارشد «سرژ دوسو» کارخانه دار و میلیاردر بزرگ فرانسوی، سازنده جت‌های جنگنده‌های رافائل و صاحب امتیاز روزنامه فیگارو بود.

ماکرون در پیامی در توئیتر در واکنش به مرگ این سیاستمدار فرانسوی نوشت: «اولیویه دوسو فرانسه را دوست داشت. فرمانده حوزه صنایع، قانونگذار، مقام منتخب محلی، فرمانده ذخیره در نیروی هوایی: وی در دوران حیات خود هرگز از خدمت به کشورمان دست نکشید. مرگ ناگهانی او فقدان بزرگی است. با خانواده او و عزیزانش همدردی می کنیم».

گفتنی است که بالگرد خصوصی این میلیاردر فرانسوی عصر روز یکشنبه در منطقه نورماندی فرانسه دچار سانحه شد و سقوط کرد. در این سانحه هوایی، خلبان این بالگرد نیز جان خود را از دست داد.