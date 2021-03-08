به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که در محل استانداری زنجان برگزار شد، با بیان اینکه برای پرداخت بودجه دستگاه‌های استان باید اولویت‌بندی‌هایی وجود داشته باشد تا بتوان اقدامات لازم را در این راستا انجام داد، گفت: به همین خاطر معتقدیم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید در همین راستا اولویت‌بندی‌های لازم را انجام دهد.

وی با بیان اینکه اولویت‌بندی پرداخت بودجه دستگاه‌های اجرایی یک اولویت بوده و موضوع مهم‌تر از آن بحث نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بر نحوه هزینه‌کرد بودجه اجرایی توسط دستگاه‌ها است، افزود: با وجود اینکه امسال به نوعی سال بسیار سختی بود اما روزهای پایانی آن نویدبخش روزهای خوبی است؛ چرا که توانسته‌ایم درصد قابل توجهی مبالغ اضافی را نسبت به مبالغ ابلاغی وصول کنیم.

استاندار زنجان با یادآوری اینکه موضوعی که نباید از سوی دستگاه‌های اجرایی نادیده گرفته شود، بحث پرداخت بدهی به دستگاه‌های خدمات‌رسان است، تصریح کرد: معتقدیم این پرداخت‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی استان باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن اتفاق بیافتد، به همین خاطر ملاک تخصیص بودجه به دستگاه‌های اجرایی، نداشتن بدهی به دستگاه‌های خدمات‌رسان است.

حقیقی با تاکید بر اینکه اهمیت نظارت بر نحوه هزینه‌کرد بودجه توسط دستگاه‌های اجرایی از این حیث حائز اهمیت است که معتقدیم این هزینه‌ها حتماً باید در همان راستایی که ابلاغ می‌شود، هزینه شود، ادامه داد: یکی از اتفاقات خوبی که امسال رخ داده، بحث درآمدها بوده که آمار حاکی از آن است که این درآمدها نسبت به سال‌های گذشته روند وصولی مطلوبی داشته است.

استاندار زنجان در ادامه، میزان تخصیص اعتبارات جاری استان در سال‌جاری را ۳۶۶ میلیارد تومان اعلام کرد و با یادآوری اینکه این میزان نسبت به آنچه که در ابتدای امسال ابلاغ شده بود، بیش از ۳۶ درصد افزایش داشته است، اظهار کرد: میزان اعتبارات تخصیص یافته استان در حوزه اعتبارات عمرانی نیز ۳۸۶ میلیارد تومان بوده و در این زمینه نیز با افزایش ۱۲۰ درصدی مواجه هستیم.

حقیقی با اشاره به برگزاری کنگره ملی ۳۵۳۵ شهید استان زنجان، بر لزوم همکاری دستگاه‌ها در راستای برگزاری هر چه باشکوه‌تر این کنگره ملی، خاطرنشان کرد: معتقدیم نباید به این کنگره به عنوان یک وظیفه اداری نگاه کرد؛ چرا که حضور در این عرصه و کمک به برگزاری باشکوه آن یک تکلیف دینی و انسانی است.