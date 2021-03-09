۲۰ درصد کل تسهیلات بانکی باید به بخش مسکن اختصاص یابد

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره لزوم تخصیص سالانه حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش مسکن گفت: بر اساس طرح جامع مسکن، سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی در کشور باید ساخته شود. در حال حاضر سالانه کمتر از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی توسط مردم ساخته می‌شود که پاسخگوی نیاز کشور نیست.

وی ادامه داد: ازجمله مهمترین ابزارهای حمایت از ساخت مسکن در کشور، تسهیلات مالی تخصیصی به این بخش است. بر اساس گزارش بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ تنها ۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک مربوط به بخش مسکن بوده که خیلی کم است. از این میزان، سهم تسهیلات ساخت مسکن زیر ۱ درصد بوده است.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه سهم بخش مسکن از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها باید افزایش یابد، گفت: معتقدیم برای حمایت از بخش مسکن، نیاز است حداقل سالانه ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها، مربوط به بخش مسکن باشد. بانک‌ها طی چندین سال گذشته نسبت به این موضوع بی تفاوت بوده‌اند و تسهیلات خود را به سایر بخش‌ها داده‌اند. تسهیلات مربوط به بخش مسکن هم بیشتر در قالب وام خرید بوده است. به عبارتی نظام بانکی کشور هیچ‌گونه حمایتی برای ساخت مسکن انجام نداده است.

وی در ادامه افزود: مجلس شورای اسلامی به دنبال این است تا سهم بخش مسکن از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به ۲۰ درصد برسد. نظام بانکی کشور باید به این سمت حرکت کند. در غیر این صورت همچنان شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود. بر اساس محاسبات کارشناسی انجام شده، پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش مسکن امکان پذیر و عملیاتی است.

عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه گفت: باید بدانیم مشکل مسکن زمانی حل خواهد شد که تولید و ساخت آن افزایش یابد. براساس طرح جامع باید ۱ میلیون واحد مسکونی ساخته شود که به اعتقاد بنده این عدد باید حداقل ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد باشد. نظام بانکی کشور هم باید با ارائه تسهیلات لازم، زمینه تحقق این امر را فراهم کند.

شاکری تصریح کرد: پرداخت تسهیلات به بخش مسکن، زمینه ساز کاهش تورم بازار مسکن و تورم عمومی کشور خواهد شد. مسکن پیشران اقتصاد کشور است. اگر ساخت و ساز مسکن در کشور رونق بگیرد، اقتصاد کشور رونق خواهد گرفت و اشتغال زیادی هم ایجاد می‌شود.