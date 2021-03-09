به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از هشت پیشکسوت تنیس ایران روز گذشته با حضور عبدالحمید احمدی معاون توسعه فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، کیکاووس سعیدی دبیرکل کمیته ملی المپیک، داود عزیزی رئیس فدراسیون، کاوه احمدی مدیرکل محترم روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، مهرافزا منوچهری نائب رئیس فدراسیون در امور بانوان، فرزین ضیا آذری دبیر فدراسیون، مسئولان فدراسیون تنیس در کمیته ملی المپیک برگزار شد.

در این مراسم از تقی، شیرزاد و صدیقه اکبری، پروانه خیلتاش، محمد خلیل پور، حبیب صالح، غلامحسن نوریان و محمود انتظاری تشکر و قدردانی شد.

سعیدی: ارزیابی ما از فدراسیون تنیس مثبت است



کیکاوس سعیدی دبیرکل کمیته ملی المپیک در حاشیه این مراسم با اشاره به شرایط این رشته گفت: ارزیابی ما از فدراسیون تنیس مثبت است و از برنامه استراتژیک و از جهت گیری خوبی برخوردار بوده است. در فدراسیون تنیس نگاه راهبردی حاکم است و دارای انسجام خوبی هستند و شاخصه این فدراسیون هم افزایی بوده که جامعه ورزش را به آینده خوب این رشته مهیج امیدوار ساخته است.

وی ادامه داد: فدراسیون تنیس ایران با توجه به خصوصیاتی که دارد از مولفه‌های توسعه برخوردار بوده و امیدوارم روزهای خوب و پرافتخار را در ابعاد قهرمانی برای این رشته شاهد باشیم.