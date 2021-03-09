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۱۹ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۲۴

در تجلیل از پیشکسوتان تنیس؛

سعیدی: ارزیابی ما از فدراسیون تنیس مثبت است

سعیدی: ارزیابی ما از فدراسیون تنیس مثبت است

فدراسیون تنیس در مراسمی با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان و دبیر کل کمیته ملی المپیک از هشت پیشکسوت این رشته تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از هشت پیشکسوت تنیس ایران روز گذشته با حضور عبدالحمید احمدی معاون توسعه فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، کیکاووس سعیدی دبیرکل کمیته ملی المپیک، داود عزیزی رئیس فدراسیون، کاوه احمدی مدیرکل محترم روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، مهرافزا منوچهری نائب رئیس فدراسیون در امور بانوان، فرزین ضیا آذری دبیر فدراسیون، مسئولان فدراسیون تنیس در کمیته ملی المپیک برگزار شد.

در این مراسم از تقی، شیرزاد و صدیقه اکبری، پروانه خیلتاش، محمد خلیل پور، حبیب صالح، غلامحسن نوریان و محمود انتظاری تشکر و قدردانی شد.

سعیدی: ارزیابی ما از فدراسیون تنیس مثبت است

کیکاوس سعیدی دبیرکل کمیته ملی المپیک در حاشیه این مراسم با اشاره به شرایط این رشته گفت: ارزیابی ما از فدراسیون تنیس مثبت است و از برنامه استراتژیک و از جهت گیری خوبی برخوردار بوده است. در فدراسیون تنیس نگاه راهبردی حاکم است و دارای انسجام خوبی هستند و شاخصه این فدراسیون هم افزایی بوده که جامعه ورزش را به آینده خوب این رشته مهیج امیدوار ساخته است.

وی ادامه داد: فدراسیون تنیس ایران با توجه به خصوصیاتی که دارد از مولفه‌های توسعه برخوردار بوده و امیدوارم روزهای خوب و پرافتخار را در ابعاد قهرمانی برای این رشته شاهد باشیم.

کد مطلب 5165539

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