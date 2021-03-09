فاطمه زهرا سیدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های هواشناسی استان اصفهان اظهار داشت: بررسی این نقشه‌ها بیانگر جوی نسبتاً ناپایدار بر روی استان طی سه روز آینده است.

وی افزود: بر این اساس وضعیت جوی در اکثر مناطق صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هوای استان اصفهان با بیان اینکه از روز پنج شنبه با نفوذ سامانه بارشی افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و بارش در سطح استان پیش‌بینی می‌شود، ادامه داد: بارش‌ها از مناطق غربی آغاز و به تدریج طی روز جمعه در اکثر مناطق بارش باران، برف و وزش باد شدید و احتمال رعدوبرق انتظار می‌رود.

وی با بیان اینکه دمای هوا در اکثر مناطق استان طی ۲۴ ساعت آینده یک تا سه درجه کاهش می‌یابد، اضافه کرد: در این بازه زمانی دمای هوای اصفهان در گرم‌ترین و سردترین ساعات بین ۲۰ و صفر درجه سانتی‌گراد در نوسان است.

سیدان با اشاره به وضعیت دمایی در گرم‌ترین و سردترین نقاط استان اصفهان تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت آینده بویین میاندشت با دمای هشت درجه سانتی‌گراد زیر صفر سردترین و چوپانان و خور و بیابانک با دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان شناسایی شده است.

وی با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی استان اصفهان ابراز داشت: این هشدار به دلیل بارش برف و باران و وزش طوفان از روز پنجشنبه صادر شده است.