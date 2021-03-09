حضور فیزیکی و مجازی ایران در ششمین فلوشیپ استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، خانه کتاب و ادبیات ایران ضمن نمایندگی ایران و حضور در دو بخش فیزیکی و مجازی ششمین دوره فلوشیپ استانبول، ۱۸ دیدار رسمی حضوری و غیرحضوری با مقامات اجرایی فلوشیپ و طرح تدای ترکیه، مدیران آژانس های ادبی از کشورهای مختلف را در راستای توسعه تبادل نشر با کشور ایران پیش بینی کرده است.

در ششمین دوره فلوشیپ استانبول که از ۱۹ تا ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ برگزار می‌شود، ۳۵۷ شرکت‌کننده از ۷۱ کشور حضور دارند تا به تبادل رایت کتاب بپردازند.

با در نظرگرفتن اهمیت توسعه دیپلماسی فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های نشر جمهوری اسلامی ایران از طریق کتاب و نشر مکتوب که همواره در زمره سیاست های کلان نظام و رسالت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است، خانه کتاب و ادبیات ایران حسب دعوت رسمی مجریان فلوشیپ استانبول برای شرکت در این رویداد بین المللی حضور دارد.

بخش بین‌الملل خانه کتاب و ادبیات ایران برای نیل به اهداف کلان و بهره وری از این رویداد، ضمن شرکت در دو بخش فیزیکی و مجازی این برنامه، ۱۸ دیدار رسمی حضوری و غیرحضوری با مقامات اجرایی فلوشیپ و طرح تدای ترکیه، مدیران آژانس های ادبی از کشورهای فرانسه، فنلاند، ترکیه و ناشران متنوعی از کشورهای مصر، قطر، لبنان، سوریه، پاکستان، آذربایجان، هند، چین، اندونزی، ایتالیا، فرانسه، مکزیک، مسکو، غنا و کنیا را در راستای توسعه تبادل نشر با کشور ایران پیش‌بینی کرده است.

فلوشیپ استانبول یکی از رویدادهای نوظهور اما مطرح در صنعت نشر جهان است که در پنج سال اخیر به صورت مستمر برگزار شده و هدف از برگزاری آن، ایجاد بستری برای ناشران جهان برای تبادل رایت کتاب است.