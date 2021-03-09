شمار فلسطینیان مبتلا به کرونا در نوارغزه از ۵۶ هزار نفر عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، شمار مبتلایان به کرونا در نوارغزه بار دیگر افزایش پیدا کرده است. این درحالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به محاصره غزه ادامه می‌دهد و قصد ندارد آن را لغو کند.

بر اساس این گزارش، طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۳۵ فلسطینی دیگر نیز در نوارغزه به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند و ۴ نفر هم در این منطقه بر اثر ابتلاء به کووید ۱۹ جان باختند. بدین ترتیب شمار مبتلایان به کرونا در غزه به ۵۶ هزار و ۴۹۰ نفر رسیده است. تاکنون ۵۶۰ نفر نیز بر اثر ابتلاء به کرونا در غزه جان باخته‌اند.

پیش از این، گروه‌های مقاومت فلسطین به رژیم صهیونیستی درباره ممانعت از ورود واکسن کرونا به نوارغزه هشدار دادند. این گروه‌ها در بیانیه‌ای تاکید کردند که جهانیان به ویژه سازمان جهانی بهداشت باید برای تحت فشار قرار دادن رژیم صهیونیستی دست به تحرکاتی فوری زده و این رژیم را وادار کنند اجازه ورود واکسن کرونا به نوارغزه را بدهد.

گروه‌های مقاومت در ادامه همچنین بر ضرورت تحقق وحدت ملی بر پایه حفظ اصول ملی و توافق بر سر یک راهبرد یکپارچه ملی جهت مقابله با چالش‌ها و تهدیدات پیشِ روی مسأله فلسطین تاکید کردند.