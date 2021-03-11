به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره رقابتهای لیگ جهانی کاراته از فردا جمعه در شهر استانبول با حضور ۵۸۳ کاراته کا از ۷۲ کشور آغاز می‌شود. آئین قرعه کشی این رقابتها عصر امروز در هتل «WOW» برگزار شد و طی آن کاراته کاهای کشورمان رقبای خود را شناختند.

بر همین اساس فاطمه صادقی در کاتای انفرادی با رقبایی از اسپانیا، روسیه، ترکیه، اسپانیا، اسلواکی، تایلند و ایتالیا همگروه است. در همین بخش نگین باقری با کاتاروهایی از ترکیه، ایتالیا، اسپانیا، اسلواکی، مصر، جمهوری چک، کلمبیا، سوئیس و اسپانیا در گروه سه پیکار می‌کند، در گروه چهارم نیز مس‌ها افسانه با اسپانیا، ترکیه، اسلواکی، مونته نگرو، اتریش، ایتالیا، روسیه و اسپانیا همگروه است. ۵۰ کاتارو در بخش انفرادی بانوان پیکار می‌کنند..

در وزن ۵۰- کیلوگرم که ۳۶ کاراته کا حضور دارند سارا بهمن یار دور نخست استراحت دارد و سپس با برنده روسیه و بلغارستان مبارزه می‌کند. طراوت خاکسار در وزن ۵۵- کیلوگرم که ۴۹ کاراته کا پیکار می‌کنند، دور نخست «هانا کوکلوا» از اسلواکی را پیش رو دارد و سپس با یکی از کاراته کاهای مقدونیه، بلغارستان یا اسپانیا مبارزه خواهد کرد.

در وزن ۶۱- کیلوگرم ۵۱ کاراته کا از جمله دو نماینده از ایران رقابت خواهند کرد که رزیتا علیپور ابتدا با «جایسا ریستیک» از اسلوونی مبارزه خواهد کرد و سپس یکی از کاراته کاهای کرواسی، روسیه یا اکراین را پیش رو دارد. در همین وزن شیما آل سعدی ابتدا «فاطیما نازینن» از ترکیه را پیش رو دارد و در ادامه به مصاف «سیلوا هیرت» از سوئیس می‌رود.

در بخش مردان و در کاتای انفرادی که ۳۴ کاتارو به روی تاتامی خواهند رفت، ابوالفضل شهرجردی در گروه چهارم با کاتاروهایی از اسلواکی، مجارستان، ترکیه، آمریکا، رومانی و اسپانیا همگروه است.

در کومیته انفرادی و در وزن ۶۷- کیلوگرم امیر مهدیزاده در مبارزه نخست با «جی وان لی» از کره جنوبی مبارزه می‌کند و سپس «دانیل دانلیف» از روسیه را پیش رو خواهد داشت. در همین وزن امیرضا میرزایی دور نخست به دیدار «یوانی دایشلونکو» از اکراین می‌رود و در صورت برتری به مصاف «دایود خوان» از آلمان خواهد رفت. در این وزن ۵۸ کاراته کا رقابت خواهند کرد.

بهمن عسگری مرد المپیکی کاراته ایران در وزن ۷۵- کیلوگرم که ۶۲ کاراته کا ثبت نام کرده‌اند، ابتدا «یوسف الامانی» نماینده قطر را پیش رو خواهد داشت و سپس به مصاف یکی از کاراته کاهای اردن، روسیه یا کرواسی خواهد رفت. علی اصغر آسیا دیگر نماینده ایران در این وزن در مبارزه نخست با «کاریل کازنتکو» از روسیه پیکار می‌کند و در ادامه به دیدار «هنری ویکوا» از گرجستان می‌رود.

ذبیح الله پورشیب سرگروه تیم ملی کشورمان در وزن ۸۴- کیلوگرم ابتدا باید با «دانیل جورجی» از مجارستان مبارزه کند و سپس به دیدار یکی از کاراته کاهای بلژیک، روسیه یا اردن می‌رود. در این وزن ۵۰ کاراته کا حضور دارند.

در وزن ۸۴+ کیلوگرم که ۴۷ کاراته کا حضور دارند، سجاد گنج زاده ابتدا به مصاف «طارق محمود» از مصر می‌رود و سپس با دیدار برنده مجارستان و بلژیک خواهد رفت.

در کاتای تیمی که ۱۳ تیم ثبت نام کرده‌اند تیم ایران با ترکیب ابوالفضل شهرجردی، علی زند و میلاد فراز مهر در گروه دوم با تیم‌های اکراین، اسپانیا و دو تیم از ترکیه همگروه است.

طبق برنامه فردا جمعه ۲۲ اسفندماه در روز نخست رقابتهای اوزان ۶۰-، ۶۷ و ۷۵- کیلوگرم مردان، ۵۰- و ۵۵- کیلوگرم زنان، کاتای انفرادی زنان و کاتای تیمی مردان برگزار خواهد شد. که از ایران امیرمهدی‌زاده، امیررضا میرزایی، بهمن عسگری، طراوت خاکسار، سارا بهمن یار، نگین باقری، فاطمه صادقی، مهاس افسانه و کاتای تیمی مردان (شهرجردی، زند و فراز مهر) به دیدار رقبای خود می‌روند.