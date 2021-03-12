انصارالله یمن پیشنهاد آتش بس آمریکا را نمی پذیرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، «عبدالملک العجری» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با اشاره به اینکه ایالات متحده شروط ائتلاف متجاوز سعودی برای آتش بس را دیکته می‌کند، تأکید کرد که پیشنهاد آتش بس واشنگتن به نفع ریاض است و از این رو «صنعاء با این گونه پیشنهادها موافقت نخواهد کرد».

العجری در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «لیندر کینگ، فرستاده آمریکا از ارائه پیشنهادهایی برای توقف جنگ خبر داده و از انصارالله خواسته است که به این پیشنهادها پاسخ دهد».

این عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله در ادامه نوشت: «حقیقت این است آنچه او ارائه کرده، همان شروط عربستان سعودی برای آتش‌بس است. لیندر کینگ باید بداند که اگر چنین پیشنهادهایی قابل قبول بود، ما به صورت مستقیم از عربستان سعودی قبول می‌کردیم و دیگر نیازی به فرستاده آمریکایی نبود که روایت سعودی را مبنا قرار دهد».

گفتنی است، «تیموثی لیندرکینگ»، فرستاده ویژه آمریکا در امور یمن بعدازظهر جمعه بدون اشاره به لزوم توقف جنایت‌های سعودی در حمله به یمن، در سخنانی اعلام کرد: «طرح آتش‌بس را به انصارالله ارائه کردیم».

نماینده آمریکا در امور یمن در این باره ادعا کرد: «واشنگتن تأمین بودجه کمک رسانی به شمال یمن را ازسرگرفته است! طرح آتش بس برای پرداختن به وضعیت انسانی وخیم در یمن تنظیم و ارائه شده است! هر وقت که حوثی ها آماده مذاکره باشند، به منطقه خواهم آمد».

«تیموتی لیندرکینگ» که به شدت از پیشروی و موفقیت‌های برق آسای مبارزان یمنی در استان مأرب به خشم آمده است، ادامه داد:» «واشنگتن عمیقاً نگران وضعیت انسانیِ پس از حمله حوثی ها به مأرب است! ریاض آماده بررسی درگیری‌ها در یمن است!»

وی با اذعان به قدرت و نفوذ انکارناپذیر نیروهای انصارالله یمن اضافه کرد: «ما منتظر پاسخ یمنی‌ها به طرح آتش بس ارائه شده خواهیم بود. حوثی‌ها در یمن نقش تعیین کننده‌ای دارند به نحوی که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت».