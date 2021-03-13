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۲۳ اسفند ۱۳۹۹، ۲۲:۴۲

حریرچی:

واکسیناسیون عمومی با واکسن ایرانی خردادماه آغاز می‌شود

واکسیناسیون عمومی با واکسن ایرانی خردادماه آغاز می‌شود

اهواز - معاون کل وزارت بهداشت از آغاز واکسیناسیون عمومی در ایران در برابر بیماری کرونا از خرداد و تیرماه سال آینده با استفاده از واکسن ساخت دانشمندان ایرانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج حریرچی شامگاه شنبه در نشست ستاد مدیریت بیماری کرونا در خوزستان اظهار کرد: در هفته‌های پیش میزان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بیش از ۸۳ درصد بوده است ولی این میزان به بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: میزان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در ۶ استان به زیر ۵۲ درصد رسیده است و باید میزان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به بالای ۹۰ درصد برسد.

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: نگرانی همه ما از سفرهای نوروزی و دورهمی ها است و هموطنان باید به چهارشنبه سوری، سفرهای نوروزی و سیزده‌بدر، نه بگویند.

حریرچی با اشاره به اینکه حفظ جان ایرانی در مقابله با بیماری کرونا بسیار مهم است، گفت: در خرداد و تیرماه سال آینده واکسینه عمومی مبتنی بر واکسن ساخته شده توسط دانشمندان کشورمان شروع می‌شود و تا آن زمان باید همچنان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: استان خوزستان در یک سال اخیر که در مجموع عملکرد خوبی در مقابل بیماری کرونا داشته است متأسفانه در یک ماه اخیر در شرایط سختی قرار گرفته است که با اقدامات خوبی که با مدیریت استاندار خوزستان، دانشگاه علوم پزشکی، بسیج و سپاه، مدافعان سلامت و کادرهای درمانی صورت گرفته شرایط کنترل شده ولی به معنای آن نیست که از وضعیت قرمز خارج شده است.

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: هم‌اکنون چهار شهرستان استان از وضعیت قرمز به نارنجی و سه شهرستان از وضعیت نارنجی به زرد تغیر یافته است و در بقیه شهرستان‌ها روند صعودی نیز قدری آهسته و یا متوقف‌شده است و امیدواریم این روند به صورت مستمر ادامه داشته باشد.

کد مطلب 5168869

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    نظرات

    • علی فدایی IR ۰۱:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
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      چه ابله هایی که واکسن را مسخره می کردند و اعتقاد داشتند زیر ۵ سال واکسن ساخته نخواهد شد، مسیر خرید واکسن خارجی را به انحراف بردند‌و زمانی شعورشان به ارزش واکسن رسید که همه کشورها واکسنها را خریده بودند خاک بر سرتان!!! قرنطینه را می گفت مال دوران طاعون است!!! در اثر تصمیم این جلادان هزاران نفر مردند

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