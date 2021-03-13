به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج حریرچی شامگاه شنبه در نشست ستاد مدیریت بیماری کرونا در خوزستان اظهار کرد: در هفته‌های پیش میزان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بیش از ۸۳ درصد بوده است ولی این میزان به بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: میزان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در ۶ استان به زیر ۵۲ درصد رسیده است و باید میزان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به بالای ۹۰ درصد برسد.

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: نگرانی همه ما از سفرهای نوروزی و دورهمی ها است و هموطنان باید به چهارشنبه سوری، سفرهای نوروزی و سیزده‌بدر، نه بگویند.

حریرچی با اشاره به اینکه حفظ جان ایرانی در مقابله با بیماری کرونا بسیار مهم است، گفت: در خرداد و تیرماه سال آینده واکسینه عمومی مبتنی بر واکسن ساخته شده توسط دانشمندان کشورمان شروع می‌شود و تا آن زمان باید همچنان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: استان خوزستان در یک سال اخیر که در مجموع عملکرد خوبی در مقابل بیماری کرونا داشته است متأسفانه در یک ماه اخیر در شرایط سختی قرار گرفته است که با اقدامات خوبی که با مدیریت استاندار خوزستان، دانشگاه علوم پزشکی، بسیج و سپاه، مدافعان سلامت و کادرهای درمانی صورت گرفته شرایط کنترل شده ولی به معنای آن نیست که از وضعیت قرمز خارج شده است.

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: هم‌اکنون چهار شهرستان استان از وضعیت قرمز به نارنجی و سه شهرستان از وضعیت نارنجی به زرد تغیر یافته است و در بقیه شهرستان‌ها روند صعودی نیز قدری آهسته و یا متوقف‌شده است و امیدواریم این روند به صورت مستمر ادامه داشته باشد.