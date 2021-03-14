به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح یکشنبه در دیدار نخبگان وفرهیختگان و جمعی از اقشار مختلف مردمی مازندران با بیان اینکه به دلیل شرایط کرونایی امکان دیدار مردمی گسترده و اجتماعات نبوده است، افزود: جلوه‌های بسیار زیبایی از حضور مردم مازندران در تجلیل از مقام شهیدان و ایثارگران را همواره شاهد هستیم.

وی با اشاره به اهمیت موضوع خانواده و روند روبه رشد طلاق در استان اظهار داشت: اگر آمارهای این بخش دقیق باشد وضعیت نگران کننده خواهد بود.

وی اهمیت خانواده را بسیار مهم برشمرد و گفت: باید کارشناسان روی مسائل اجتماعی کار، آسیب شناسی و آسیب زدایی کنند و باید علل رخداد طلاق که می‌تواند دلیل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره داشته باشد، مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه با عنوان اینکه راه علاج آسیب در خانواده در طلاق و یا مراجعه به دادگاه نیست، تاکید کرد دادگاه‌های ما نباید به سهولت نسبت به طلاق دادن حتی درباره طلاق‌های توافقی اقدام کنند.

حجت الاسلام رئیسی اظهار داشت: راهکاری که قرآن کریم برای خانواده مطرح کرده، دادگاه و حکم دادگاه نیست بلکه موضوع حکمیت وریش سفیدی مطرح است و راهکار علاج طلاق دادگاه نیست، همانگونه که اصل ازدواج، دلدادگی و مودت است.

حجت الاسلام رئیسی با اظهار اینکه خیلی وقت‌ها در دادگاه‌ها، حکم‌های عکس صادر می‌شود، گفت: این نشان می‌دهد که اساس زوجیت، محبت بین زوجین است و باید تلاش گیرد آسیب در خانواده صورت نگیرد.

آسیب‌های اجتماعی نیازمند اقدامات پیشگیرانه است

رئیس قوه قضائیه با عنوان اینکه نباید اجازه جدایی بین زوجین را در خانواده دهیم، مسئله آموزش را امری بسیار مهم دانست و گفت: مقام معظم رهبری نسبت به آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، اعتیاد و غیره حساس هستند و اگر به این مسائل توجه نکنیم به جرم تبدیل می‌شود و در این راستا نیازمند اقدامات پیشگیرانه هستیم.

وی مسئولیت بخش‌های فرهنگی و اقتصادی را برای تحکیم خانواده‌ها مهم برشمرد و گفت: پرداخت تسهیلاتی نظیر مسکن نیز در تحکیم خانواده نیز حائز اهمیت است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید ورونق اشتغال، این مسائل را در تحکیم بنیان خانواده دارای نقش دانست و گفت: در جامعه اگر فقر، بیکاری و تبعیض گسترش پیدا کند، زمینه ساز آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.

حجت الاسلام رئیسی با تاکید براینکه فقر، فساد و آسیب‌های اجتماعی زیبنده نظام اسلامی نیست، به بازدید از کارخانه نساجی اشاره کرد و گفت: قرار بود این کارخانه از سال ۹۰ به بعد دو هزار شغل ایجاد کند اما به تعهدات عمل نشده است.

رئیس قوه قضائیه نساجی را از جمله تولیدات در مازندران بیان کرد و گفت: مازندران استانی کشاورزی، صنعتی و دارای معادن ارزشمند است و نیروهای کارآمد و جوان به عنوان بزرگترین ثروت در استان به شمار می‌رود و با وجود جنگل، دریا، اقتصاد دریا و کشاورزی، دامداری و غیره نباید دارای مشکل باشد.

حجت الاسلام یادآور شد: تولید ناخالص برخی از کشورهای از فضای مجازی و برنامه نویسی و کار در حوزه فضای مجازی است و کشورهایی نظیر پاکستان و هند بیش از درامدهای نفتی ما از فضای مجازی درآمد دارند.

رئیس قوه قضائیه یادآور شد: اقتصاد فضای مجازی، دریا و فعال شدن اقتصاد کشاورزی از آمار بیکاری می کاهد و بر آمار اشتغال می‌افزاید و باید از ثروت عظیم خدادادی برای افزایش بهره وری و بهبود وضع زندگی ومعیشت گام برداشته شود.

دیدن راهکار رفع مشکلات در دست بیگانه خطا است

وی با تاکید براینکه راه برون رفت از مشکلات هرگز در دست بیگانگان نیست، تصریح کرد: راهکار رفع مشکلات در دست توانای مردم و مسئولان است زیرا دیدن راهکار رفع مشکل در دست دیگران خطا است.

حجت الاسلام رئیسی به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی براینکه هیچ مشکل بدون حل نداریم، اشاره کرد و گفت: راهکار رفع مشکل در دست توانای ملت بزرگ ایران است و باید این مسئله را با باور و اعتقاد دنبال کرد زیرا این دست‌ها گره گشا است.

رئیس قوه قضائیه مسئله جمعیت را از جمله نگرانی‌ها برشمرد و نقش سازمان‌های مردم نهاد را بسیار ارزشمند دانست و گفت: بیش از ۱۰ هزار شهید در مازندران تقدیم شده و این افراد سرنوشت جنگ را به نفع ملت ایران و ارزش‌های اسلامی رقم زدند.

وی یادآور شد: در منطقه ما بسیاری توطئه کردند تا سرنوشت منطقه را طوری دیگر رقم زنند اما به لطف خداوند این سرنوشت به نفع جریان انقلاب رقم خورد.

پررنگ کردن تواصی به حق و صبر / اقدام و عمل‌ها امیدآفرین باشد

حجت الاسلام رئیسی یادآور شد: هرجا که حضور با امید مردم را شاهد بودم موفق بودیم و در فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری، پررنگ کردن زنجیره تواصی به حق و تواصی به صبر تاکید شده است و همواره باید امید را در جامعه زنده کنیم و اگر جامعه‌ای و خانواده‌ای دچار یاس شود، اولین گام برای سقوط است.

رئیس قوه قضائیه با اظهار اینکه در میدان اقدام و عمل همه فعل‌ها و کارها و ترک فعل‌ها باید در جهت ایجاد امید در جامعه باشد، افزود: مردم باید امیدوار باشند و نظام کارآمد اداری می‌تواند زمینه‌ای برای گره گشایی مسائل مردم باشد.

وی ادامه داد: در جامعه نمی‌توانیم، نمی‌شود، نشد و امکانات نبود، نباید مانع باشد و ما را از کار و تلاش و ابتکار عمل باز دارد و اگر امکانات و اعتبارات لازم باشد بسیاری از مسائل رخ می‌دهد و می‌توان با روحیه جهادی و انقلابی گشایش ایجاد کرد.

قاموس جریان جبهه انقلابی، ما می‌توانیم است

حجت الاسلام رئیسی تصریح کرد: در قاموس جریان جبهه انقلابی دلداده به خدا، ما می‌توانیم، وجود دارد و با این الگو می‌توان گشایش ایجاد کرد و در این راه شهدا و سرداران حماسه آفریدند.

رئیس قوه قضائیه نقش نخبگان و فرهیختگان را بسیار تعیین کننده دانست و گفت: در جوامع پیشرفته، نخبگان در زمان و اقدام خود زمانشناسی و میدانداری کردند.

وی با اظهار اینکه روشنفکر و منورالفکر در جامعه کسی نیست که جامعه را به سمت غربی شدن پیش برد، بلکه رصد او باید منجر به شناخت آسیب‌ها شود، گفت: روشنفکر واقعی باید در جایگاه دیده بانی و رصد، آسیب‌ها را ببینند زیرا دشمن می‌خواهد جامعه را از قدرت تهی کند و به جای ایمان، تردید ایجاد کند و به جای استقلال اقتصادی و تولید، ما را به واردکننده تبدیل کند.

حجت الاسلام رئیسی با اشاره به تهدیدات موجود در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و غیره گفت: هر اقدامی در جهت تولید منجر به تولید قدرت اقتصادی محسوب می‌شود و هرچه سبب تولید قدرت در کشور شود، بسیار مهم است.

وی تولید قدرت اقتصادی، قدرت علم و فناوری را سبب ایجاد ایران قوی دانست و گفت: ایران قوی با یک قدرت دفاعی واقتصادی، علم وفناوری و داشتن نیروهای انسانی مؤمن قوی ایجاد می‌شود.

وظیفه نخبگان ایثار الی المطلوب است

رئیس قوه قضائیه با عنوان اینکه صرف گفته شود، دغدغه مند شدن کافی نیست، افزود: وظیفه هادی و هدایتگر در جامعه ایثار الی المطلوب است از این‌رو وظیفه نخبگان و دانشگاه فقط ارائه طریق نیست بلکه باید برای تحقق هدف تلاش و ایثار کرد.

حجت الاسلام رئیسی با تاکید براینکه صرف ارائه طریق کفایت نمی‌کند، تصریح کرد: نخبگان در جایگاه نخبگی واثربخشی در جریان سازی پیشقدم شوند و برای تحقق هدف تلاش کنند تا عدالت در جامعه اجرایی شود و مزه شیرین عدالت را در کام جامعه چشاند.

وی گفت: آنچه که امروز مقام معظم رهبری تاکید دارند این است که در حوزه اقدام وعمل، میدان را اثرگذار کنیم تا جامعه احساس کنند مسئولان واثرگذاران، مسائل را خوب متوجه می‌شود و راه مواجهه با دشمن این است که او را نادم ومایوس کنیم ودر این راه باید تولید قدرت کنیم.

رئیس قوه قضائیه حضور فعال در عرصه‌ها را ضروری دانست و گفت: نسبت به مسائل تولید و مازندران حساس باشیم زیرا بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود.

حجت الاسلام رئیسی یادآور شد: مجموعه عدلیه و دادگستری در ایجاد امید در جامعه نقش آفرین هستند ونقش همه نخبگان در این عرصه تأثیرگذار خواهد بود و همه ما در تواصی به حق وعدل پیشگام باشیم.

اولویت در برخورد با تغییر کاربری‌ها، ویلاهای اشرافی است

رئیس قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوالی درباره تغییر کاربری گفت: تغییر کاربری باید به موجب قانون صورت گیرد و با تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی برخلاف قانون باید برخورد شود.

وی با تاکید براینکه اولویت ما برخورد با آلونک‌ها نیست، گفت: اولویت ما برخورد با ویلاهای اشرافی و کسانی است که جلوی چشم عام وخاص قانون را نقض، منابع طبیعی را بدون مجوز قانونی تغییر کاربری دادند و باید با آنان برخورد شود.

حجت الاسلام رئیسی با اظهار اینکه برخورد باید بدون تبعیض صورت گیرد، اجرای عدالت در این زمینه را مسئله بسیار مهم دانست و گفت: افراد چه دارای مناصب سازمانی و غیره، هیچکس نباید خلاف قانون عمل کند وهرکس قانون را نقض کند در هرجایگاهی که باشد باید با وی برخورد شود.

رئیس قوه قضائیه یادآور شد: اگر مسئول در جایگاه مسئولیتش دچار خطا شد، دو مجازات دارد و مجازات او مضاعف است زیرا او حافظ اجرا قانون بوده و ناقض قانون شده و باید مضاعف مجازات شود.

وی تبعیض در اجرای عدالت را جایز ندانست.